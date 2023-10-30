الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

نائب وزير السياحة تلتقي سفير سنغافورة لبحث التعاون

لقاء نائب وزير السياحة
لقاء نائب وزير السياحة والآثار مع سفير سنغافورة،فيتو

استقبلت غادة شلبي نائب  وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والسنغافوري في مجال السياحة، وذلك بحضور السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

 

وأكدت نائب الوزير على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وسنغافورة، مشيرة إلى حرص الجانب المصري على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من سنغافورة، كما استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تشمل ضمن ركائزها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي تهدف الاستراتيجية للوصول بها إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

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الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

كما أشارت إلى اهتمام مصر حاليًا بتعزيز منتج السياحة الاستشفائية في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة في هذا المجال منوهة أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية شاملة لدراسة الإمكانيات المتاحة في هذا المنتج وتحديد سبل الاستفادة منها مع دراسة الأسواق المستهدفة وشرائح السائحين إلى جانب الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها دولة سنغافورة.

 

وخلال اللقاء استعرضت نائب الوزير عدد من فرص الاستثمار السياحي المتميزة في عدد من المناطق منها مدينة العلمين الجديدة.

 

اهتمام سنغافورة الإستثمار السياحي في مصر

ومن جانبه، استعرض سفير دولة سنغافورة بالقاهرة عدد من محاور التعاون بين مصر وسنغافورة في المجال السياحي، كما أوضح اهتمام الجانب السنغافوري بالاستثمار السياحي في مصر لزيادة عدد الغرف الفندقية بها. 

 

ولفت إلى أنه سوف يتم التنسيق لتنظيم زيارة إلى مصر لمجموعة من المستثمرين وممثلي الفنادق العالمية التي تضع نصب أعينها التواجد في السوق المصري وتقديم منتجات فندقية جديدة مثل منتج الشقق الفندقية ذات الشهرة العالمية الواسعة والتي تجذب إليها شريحة مميزة من السائحين من مختلف الأسواق السياحية.

 

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