محافظ القليوبية يأمر بإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين داخل نفق المؤسسة بشبرا الخيمة

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة بعد الانتهاء من أعمال معالجة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة، وقد بلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 40 مليون جنيه.



وقد تابع الهجان، أعمال التطوير الجارية بنفق ناصر والذي تم معالجة تسريب المياه به وقد شدد على دفع الأعمال والانتهاء من باقي الأعمال والتي تتمثل في نظافة الانفاق ورصف المداخل والمخارج وتركيب كشافات الإنارة لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المشكلة الرئيسة من خلال عمل حقن لمنع تسريب مياه وتغيير خطوط المياه الرئيسية بجوار جسم النفق، وعمل حوائط وأرضيات بالرخام وجارٍ استكمال باقي أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.

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وأصدر "محافظ القليوبية" تعليماته بدفع الأعمال لاستكمال تطوير النفق بأسرع وقت مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل مُشيرًا لأهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجرى الطريق.



وخلال الجولة تلاحظ وجود إشغالات بتلك الأنفاق وعلى الفور أصدر تعليماته برفع كافة الإشغالات والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، كما وجه بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعة حالة النظافة داخل الأنفاق ورفع الإشغالات على مدار اليوم مشددًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين عن تأدية عملهم في حالة تواجد تلك الإشغالات مرة أخرى.



وخلال جولة اليوم تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة كوبري المشاة على الطريق الزراعي بمنطقة ميت نما حيث تم الانتهاء من صب الأعمدة الخرسانية للكوبري وجاري تجهيز الكمر الحديدي تمهيدا لتثبيت جسم الكوبري على الأعمدة الخرسانية.



ووجه "محافظ القليوبية" رئيس حي غرب شبرا الخيمة باستمرار التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتذليل كافة المعوقات لإنهاء الأعمال بشكل مُتكامل في المدة الزمنية المقررة، هذا وقد تم التنسيق خلال الجولة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تركيب الكوبري وفتحه أمام المواطنين تيسيرًا لتحركاتهم، علاوة على تكثيف الأعمال في الوردية المسائية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، وكذلك استمرار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية.



ورافق المحافظ في الجولة هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومسئولي شركة مياه القاهرة الكبرى وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.