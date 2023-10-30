138 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، بإجمالي عدد عمليات بلغت حوالى 138 ألف عملية تداول، كما ربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة.

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حركة التعاملات، فيتو

ماذا حدث في تداولات جلسة نهاية الأسبوع؟

واختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تفاصيل تداولات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.590 تريليون جنيه، لتربح نحو 41 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.37% عند مستوى 23131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.8% عند مستوى 28700 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.36% عند مستوى 9827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% عند مستوى 4317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.64% عند مستوى 6555 نقطة.