السجن 3 سنوات لطالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، ووكيل النيابة لؤي حسنين، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد ٣ سنوات لطالب المتهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بشركة الكهرباء في الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية في القضية رقم ۳۸۰٤ لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم الخانكة والمقيدة برقم ٣٠١٧ لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال بنها، انه في يوم ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۰، قام كل من: " حسن ك.ع" ١٨ سنة طالب "هارب"، و"يوسف م.ع"، ١٦ سنة طالب " تم ضبطه"، و" محمود م.ع" "هارب" ١٥ سنة - طالب، وجميعهم مقيمين بمركز الخانكة.

أحدثوا إصابة المجنى عليه " محمد أحمد السيد" - عمدًا بأنه ولمشادة بينهم قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته وما ان ظفر به المتهم الأول حتي كال له بضربة باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مقص" - مجل الاتهام اللاحق - استقرت بالعين اليمني، فأحدث به اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي بأنه قد تخلف لديه عاهة مستديمة من جرائها متمثلة في إعاقة بالعين اليمنى، تقدر نسبتها بنحو ٣٥ % على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مقص والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية والشخصية.

واستمعت المحكمة للمجنى عليه، محمد أحمد السيد إسماعيل ٢٤ سنة موظف بشركة الكهرباء مقيم جزيرة بلي، مركز بنها- القليوبية.

يشهد أنه وعلى إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين المتهمين قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته - حال تواجده بالطريق العام - وما أن ظفر به المتهم الأول حتى قام بالتعدي عليه باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مقص استقرت بالعين اليمنى محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروؤها.

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وكشفت تحريات المباحث السرية دلت أنه وعلى إثر خلف بين المجني عليه والمتهمين قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مقص استقرت بالعين اليمنى محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالعين اليمني قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في فقد الابصار النافع للعين وهذه العاهة المستديمة بحالتها الراهنة تقدر نسبتها بنحو ٣٥ %.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة القضية وسرعة ضبط واحضار المتهمان الأول والثالث وحبسهما احتياطية على ذمة القضية والتي أصدرت قرارها السابق.