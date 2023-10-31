اليوم، صناعة النواب تناقش مشكلات المصنعين والمستثمرين

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، مشكلات المصنعين والمستثمرين فيما يخص قطاع الصناعة.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، عقدت اجتماعًا الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية اجتماع اليوم، في الاستماع إلى احتياجات وزير الصناعة ليتمكن من تنفيذ خطته التي تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة في مصر، وزيادة حجم التصدير.

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وثمن السلاب، جهود وزير الصناعة في حل عدد من المشكلات، معلنًا استعداد البرلمان لتقديم الدعم اللازم للوزير، ولا سيما التشريعات التي يحتاج إليها في تنفيذ خطته بشأن توطين الصناعة آليات تحقيق الأهداف وزيادة حجم التصدير والوصول إلى معدل الـ ١٠٠ مليار دولار بشكل أسرع.

المهندس أحمد سمير وزير الصناعة

ومن جانبه استعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التي واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميًّا، وهو ما أدى إلى اضطراب ومشكلات في الشحن.



وأضاف سمير،: جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من مصر والتى كانت بداية تأثر القطاع الصناعى، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات علي المصنعين.



وأشار الوزير إلي أن في عام ٢٠١٤ كان حجم الصادرات المصرية نحو ٢٢ مليار دولار منهم ١٢ مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام ٢٠٢٢ كان حجم الصادرات ٣٥ مليار دولار، من بينهم ٢٢مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلي أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.

مستلزمات إنتاج الصناعة

وأضاف وزير الصناعة،: كان من التحديات أننا وجدنا نحو ٥٤ في المائة من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا،: لدينا ١٥٢ صناعة، تحقق الأمن الغذائى والدوائى ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة.

وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة علي البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التى تنتج ثانى أكسيد الكربون.

الاستعداد لصناعات المستقبل

وشدد سمير، علي ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلي ضرورة وجود مكون تكنولوجى في الصناعة، مشيرا إلي أن هناك دول من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التى يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.



وأشار الوزير إلي أننا نستورد ورق ب ٦٥٠ مليون دولار، ومسامير ٢٠ مليون دولار.