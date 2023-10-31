اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

عيون تترقب شاشة التلفاز من داخل محل صغير بإحدى المناطق الشعبية ، تتابع كل جديد بخصوص آخر أخبار القضية الفلسطينية بعد تطور أحداثها من يوم 7 اكتوبر 2023 يتابع ما تتناوله الأخبار من أعداد شهداء ومناطق دمرت بالكامل وأسر بأكلمها ارتقت للقاء ربها، ومن نجا منهم رأي الجحيم بأم عينيه تحت أنقاض تلك الانفجارات الغاشمة من قوات الاحتلال.



لسان حال كل مصري يتابع المشهد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو شاشات التلفاز كيف يمكن مساعدة هؤلاء الناجين من مناطق دمرت وفقدوا كل مايملكونه في تلك الانفجارات؟.



عماد وصفي رجل خمسيني اعتاد قضاء يومه داخل المحل الصغير يبيع فيه بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات وشحن الكروت الخاصة بشركات الاتصال المختلفة.



لم يقف مكتوف الأيدي فأطلق مبادرة بسيطة لمساعدة الفلسطينيين بتعليق لافتة أمام المحل كتب عليها "يوجد بالمحل دفع تبرعات لأخوتنا الفلسطينيين عن طريق الهلال الأحمر المصري ودون دفع أي مصروفات إدارية للمحل".

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يقول عماد: خطرت الفكرة لي عندما جاءت فتاة صغيرة إلي المحل وطلبت مني إرسال المبلغ الذي بحوزتها لمساعدة اخوتنا في فلسطين كنت لا أعلم الطرق المتاحة التي يمكننا من خلالها تقديم المساعدة لهم ، فقلت لها إنني لا أعرف كيفية توصيل تلك التبرعات إليهم، ولكن سأقوم بالبحث ثم أبلغك بالرد وبالفعل تابعت صفحة الهلال الاحمر المصري وقمت بنسخ الكود الخاص بهم لإرسال تلك المساعدات لهم، كما قررت أن أشارك انا ايضا بتلك المساعدات عن طريق عدم أخذ اي رسوم إدارية علي تلك التحويلات وقمت بطباعة ذلك الإعلان أمام المحل حتي يتسني للجميع رؤيته ويشاركون في تلك المبادرة.



يضيف عماد : الإقبال علي المبادرة ضعيف خوفا من شك بعض الناس من المصدر الذي سوف تذهب إليه تلك التبرعات ، ولكن يوجد أيضا عدد من الناس كانوا علي علم باستقبال الهلال الحمر المصري للتبرعات، وتبرعوا بالفعل له وأري أنه يمكن ان تكون المساعدة بأبسط الأشياء وليس فقط الأموال فمن الممكن ان نتبرع بالدم او البطاطين نظرا لأقتراب دخول فصل الشتاء.



وتطرق عماد الي موضوع مقاطعة المنتجات الدول الداعمة للعدوان الاسرائيلي ايضا حيث قال "انا مش مع المقاطعة للمنتجات التي تصنع في مصر لانك كدا بتضر اخواتك المصريين اللي شغالين هنا انا مع مقاطعة المنتجات المصنعة بالكامل خارج مصر".



وتقوم جمعية الهلال الأحمرالمصري بتسليم جمعية الهلال الاحمر الفلسطينى الدفعة السابعة من المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية الطارئة عبر معبر رفح البري، وذلك استجابة منها لتداعى الأحداث بقطاع غزة، حيث وصل عدد الشاحنات المرسلة الي الجانب الفلسطيني الي 118 شاحنة وفقا للهلال الاحمر الفلسطيني.