ماجي سليم: تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة سمح بالارتفاع الجنوني لأسعار الذهب عالميا

توقع خبراء سوق المال أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى تثبيت أسعار صرف الفائدة عند معدلاتها الحالية 5.25%، 5.50%، ولكن الفيدرالي الأمريكي إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، الأمر الذي من المفترض أن يؤثر سلبًا على سوق الذهب، وبالإيجاب على سوق الدولار.

وأظهرت البيانات الواردة من الولايات المتحدة، أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص استمر في التوسع بوتيرة أسرع قليلا في أوائل أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، حيث تدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن على المدى القريب.

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وفي هذا الصدد، قالت خبيرة أسواق المال ماجى سليم لـ " فيتو ": نجد أن آمال الصعود السلس للاقتصاد الأمريكي من خلال تكرار الوضع الذي شوهد في أكتوبر نظرًا لأن بيانات مؤشر مديري المشتريات سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد الأمريكي، مشيرة الى ان الدولار الأمريكي (USD) بدء في التفوق على منافسيه ولم يسمح للذهب بالتحول إلى الاتجاه الصعودي.

وأكدت أن الذهب كان قادرًا على التقاط تدفقات رأس المال الخارجة من اليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بعد تكثيف الهجمات على قطاع غزة لتمهيد الطريق لتوغل بري سمح للمعدن الثمين بالاستمرار في الاستفادة من الطلب على الملاذ الآمن.

مؤشر الذهب، فيتو

حركة التداولات على مؤشر الذهب

وعلى صعيد حركة التداولات على المعدن الأصفر، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 2006.38 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

كما أن الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن فوق المستوى 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2200 دولار للأونصة الواحدة.