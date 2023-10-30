الكشف عن الدفعة الأولى من الشركات المصرية المشاركة في برنامج سكيل أب

كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و500 جلوبال عن الدفعة الأولى من الشركات المصرية الناشئة المشاركة في برنامج "سكيل أب" Scale Up في مصر.

دعم الشركات الناشئة

يمتد برنامج "سكيل أب" في مصر على مدى سبعة أسابيع، ويختص بدعم الشركات الناشئة في مرحلة التمويل والتمويل التمهيدي من الفئة (أ)، وصُمم لتمكين مؤسسي هذه الشركات عن طريق الإرشاد الشخصي وتعريفهم بأساليب النمو، وذلك في سبيل تمهيد طريق النجاح المستقبلي أمامهم.

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ومن المقرّر في 16 نوفمبر، أن يقام معرض "سكيل أب شوكايس" Scale Up Showcase للاحتفاء بالتقدم الذي يحرزه المؤسسون وشركاتهم، بما فيها شركات التقنيات المالية والتقنيات التسويقية وشركات العقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وغيرها ويشهد الحدث تقديم عروض توضيحية وتنظيم جلسات نقاشية لجمهور يضم أصحاب المصلحة والشركاء.

ويشهد معرض "سكيل أب شوكايس" تقديم الشركات الناشئة عروضًا توضيحية وعروض تعريف بالمنتجات، إضافة إلى الاستماع إلى كلمات رئيسة يلقيها متحدثون عالميون بارزون، بينهم شون إليس مؤلف كتاب "هاكينج جروث" Hacking GrowthK كما تقام حلقات نقاش تركز على المشهدين الإقليمي والعالمي.

ويستمر البرنامج بتقديم الدعم لمدة 3 أشهر بعد المعرض، متيحًا للمستفيدين حضور لقاءات فردية مع الموجهين والمستشارين، فيما يتيح أيضًا الاستفادة من المساحات المكتبية في مركز "كريتيفا" الجيزة، مجانًا لمدة عام كامل، ومن رسم خرائط النمو للشركات، وغيرها من الامتيازات.

وكان البرنامج قد بدأ في الأول من أكتوبر الجاري في مركز "كريتيفا" الجيزة، أحد مراكز إبداع مصر الرقمية، المعروف أيضًا باسم "المصنع"، وتديره "إيتيدا" وانطلقت الدفعة في رحلة إلى الفيوم للاعتكاف في خلوة لمدة 3 أيام، من أجل التعمق في مجالات رفاهة المؤسسين وسلامة القيادة عبر الانخراط في أنشطة خاصة بالتمكين، وقضاء الوقت في بناء مجتمع المشاركين في هذه الدفعة، ما أسس لمزيد من الحرص على المشاركة في الورش القادمة التي ينظمها ويقدمها مرشدو "500 جلوبال" العالميون وشملت موضوعات الورش تجارب النمو والمبيعات والتسويق والتميز التشغيلي والتوظيف وغيرها.

قالت أمل عنان، الشريكة في "500 جلوبال" إن مؤسسي الشركات المصرية استطاعوا، بالرغم من التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والمحلية، إثبات أن مصر لا تزال "سوقًا مزدهرة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، وهو ما اتضح في التنافس الشديد الذي شهده برنامج سكيل أب.

أكّدت أن البرنامج ضمّ أصحاب كفاءات استطاعوا مواصلة العمل في بناء "شركات مرنة تتمتع بقدرات كبيرة"، مشيرة إلى أن الهدف من البرنامج يتمثل في إتاحة بيئة داعمة للقادة الذين يقع الاختيار عليهم لتحقيق النمو المستدام وتوسعة نطاق حضورهم معربة عن امتنانها للشراكة المستمرة مع "إيتيدا" في تطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر.

دعم إيتيدا المستمر

قال الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن دعم الهيئة يمتد على طول دورة حياة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن أهمية برامج، مثل "سكيل أب"، في تسريع نمو منظومة الشركات الناشئة المصرية وتعزيز ريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

أضاف انه من خلال الجمع بين أبرز اللاعبين العالميين، كالخبراء والشركات البارزة وأصحاب المصلحة والموجهين، ورواد الأعمال والمؤسسين المحتملين، فإننا ننشئ مجتمعًا ناشئًا حيويًا يساعد على إثراء منظومتنا وتنميتها والارتقاء بها إلى المستوى التالي.