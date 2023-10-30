قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا
أقبل أحد رجال الدرك من منطقة فال دواز شمالي فرنسا على قتل أطفاله الثلاثة قبل أن ينهي حياته.
الأوضاع العائلية وراء الجريمة
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشرطي قتل بناته الثلاث وهن مواليد 2013 و2016 و2018، قبل أن ينهي حياته في منزله يوم الأحد.
ووفقا لما حدده مكتب المدعي العام، فإن هذه الجريمة وقعت في إطار "وضع عائلي معقد".
وعثر اثنان من رجال الدرك على الجثث، وتم نقل أم الفتيات الثلاث، وهي في حالة صدمة، من قبل أجهزة الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية لها.
ولم تشر النيابة إلى ما إذا كانت الوالدة متواجدة في المنزل لحظة وقوع الجريمة.
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