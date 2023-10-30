لليوم الثالث، الإدارية العليا تتلقى الطعون الانتخابية لمرشحي الرئاسة

تواصل المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، وقيدها بجدول المحكمة، وحددت المحكمة يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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الطعون الانتخابية

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في استقبال الطعون وتسجيلها بجدول المحكمة الإدارية العليا، بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى نهاية اليوم بدون إجازة رسمية، وذلك حسب المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها أية اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية.

أسماء المرشحين

والمرشحون هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدها، وهى: النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

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