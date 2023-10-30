أتلتيكو مدريد يهزم ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليجا للجولة السادسة على التوالي، بفوزه المستحق على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1)، ضمن الجولة الـ11 بالدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد يهزم الافيس

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 و45+1.



وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+6 عن طريق أندير جيفارا.



وواصل الفريق المدريدي سلسلة الانتصارات للجولة السادسة على التوالي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة يزيح بها برشلونة، الذي سقط في الكلاسيكو على يد ريال مدريد (1-2)، من المركز الثالث، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ثنائي الصدارة ريال مدريد، وجيرونا.

Advertisements

بينما تجرع الفريق الباسكي مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليواصل الفريق فشله في تذوق طعم أي انتصار للجولة السابعة على التوالي، وتحديدا منذ فوزه على فالنسيا بهدف في الجولة الرابعة بداية الشهر الماضي.