الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

طب الوادي الجديد تشارك في مؤتمر الجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البولية

عميد كلية الطب بجامعة
عميد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ڤيتو

شارك الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب ونائب رئيس الجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البولية، في مؤتمر الجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البولية.

وأكد نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب، مشاركته بإلقاء محاضرتين ببرنامج تدريس  المسالك البولية لشباب الأطباء بالتعاون بين الجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البولية المصرية والجمعية الأمريكية للمسالك البولية.

 وتناولت المحاضرتان سبل تشخيص وعلاج أمراض البروستات.

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المؤتمر الثالث لأمراض الباطنة والكلى بجامعة أسيوط لعلاج الأمراض النادرة

وعلى صعيد متصل، يذكر أن كلية الطب جامعة الوادي الجديد شاركت في المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى بجامعة أسيوط لعلاج أمراض الكلى النادرة.

 وقد ألقى المؤتمر الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب، ونظمته كلية الطب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع جامعتي الوادي الجديد، والأقصر، ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، ومديرية الصحة بمحافظة أسيوط، ونقابة الأطباء، والممتدة أعماله خلال الفترة من ١١ إلى ٢١ من أكتوبر الجاري، تحت إشراف الدكتور سمير كمال أستاذ أمراض الباطنة والكلى ورئيس المؤتمر.

واستهدف المؤتمر مناقشة كل ماهو جديد في مجال أمراض الباطنة والكلى، والآفاق المستقبلية المستحدثة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية إقامة المؤتمرات، واللقاءات العلمية، والطبية؛ التي تناقش أهم الأبحاث، والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، وهو ما يعد إضافة نوعية؛ تصب في صالح المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، مشيدًا في ذلك؛ بجهود كلية الطب في دعم خطط الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطن المصري، وتهيئة أفضل المعايير الصحية، والتعليمية، والبحثية؛ لشباب الأطباء.

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