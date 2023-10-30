طارق السعيد: الأهلي خرج بأقل الخسائر أمام صنداونز

الأهلي وصن داونز، أكد طارق السعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يظهر بشكل جيد أمام صنداونز، مشيرا إلى أن الفريق خرج بأقل الخسائر، وقادر على التعويض في لقاء الإياب بالقاهرة بدعم جماهيره، وأن يظهر بمستوى فني أفضل.

تعليق طارق السعيد على لقاء الأهلي وصن داونز

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عليه اختيار التشكيل الأفضل للقاء الإياب، وهو مستمر في التدوير رغم انخفاض مستوى بعض العناصر، وكان من الطبيعي مشاركة حسين الشحات في الشوط الثاني، بدلا من إشراك طاهر محمد".

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وأضاف: "احتفال موكوينا مدرب صن داونز، لأنه يعتبر الفوز على الأهلي إنجازا بالنسبة له، ومن الطبيعي أن يستعين الجهاز الفني للأهلي وخالد بيبو بتلك اللقطات وأن يشاهدها اللاعبين جيدًا من أجل الرد بقوة في لقاء الإياب".

وواصل: "الأهلي كان له ركلة جزاء لو احتسبت ستكون نقطة تحول كبيرة في المباراة، والفريق في حاجة قوية للمساندة من جماهيره خلال لقاء الإياب".

وأشار إلى أن كولر كان لديه حلول فنية في خط الهجوم بعيدًا عن موديست الغير جاهز فنيا وبدنيا ولن يتم الحكم عليه حاليًا، وكان الأفضل تواجد بيرسي تاو في الهجوم، بالإضافة إلى مشاركة حسين الشحات ورضا سليم على الطرفين.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي الاربعاء المقبل علي ستاد القاهرة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الحاصلة علي حقوق مباريات الدوري الإفريقي.