أخبار الاقتصاد اليوم.. سر ارتفاع الزيت.. أسعار السجائر بعد الزيادة.. وخبراء يكشفون مصير الفائدة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

رغم انخفاض أسعار الجملة، لماذا ارتفع سعر الزيت في محال التجزئة؟

ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، تباينت أسعار الزيت في الأسواق، خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، حيث عادت بعض أنواع الزيت للارتفاع بعد انخفاض لم يدم أكثر من يومين وفقًا لآراء بعض التجار، فيما سجلت بعض الأنواع سلسلة من الارتفاعات.

وارتفع سعر زيت العباد المكرر والأولين والذرة من 2000 إلى 3000 جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الزيت جملة لم يؤثر على الأسعار في السوق لهذه الأسباب

وأوضح تجار لـ«فيتو» خلال جولة ميدانية أن أسعار بعض أنواع الزيت انخفضت في الجملة لكن لم «تسمع بعض في أسعار التجزئة» أي لم تتغير الأسعار في السوق بالانخفاض بل ارتفعت، وذلك بسبب تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، التي في الأساس أسعار الزيت فيها أغلى من الأسعار التي في السلاسل الغذائية التي لم تطبق المبادرة، فزيت الخليط داخل المبادرة عبوة وزن 700 جرام بسعر ٣٩.٩٥ جنيه، فيما يتراوح سعر الزيت نفس الوزن من 32 جنيهًا إلى 38 جنيهًا خارج المبادرة.

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أسعار الزيوت في الأسواق

وفي نفس السياق «فيتو» تنشر أسعار الزيت عباد الشمس في المحال التجارية، سعر زيت الذرة في الأسواق، فضلًأ عن أسعار الزيت في المحال التجارية التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، في السطور التالية:

تباين أسعار الزيت خلال شهر أكتوبر الجاري

وشهدت أسعار الزيت انخفاضًا خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الجاري، ثم ارتفعت أسعاره اليوم مرة أخرى، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس في الأسواق

وارتفع سعر زيت عباد الشمس ارتفاعًا من 49 قرشًا إلى 1.68 جنيه مقارنة بأسعار يوم أمس السبت، وبانخفاض قدره 1.69 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، ومسجلًا انخفاضًا بنحو 3.07 جنيه مقارنة بسعره الشهر الماضي.

فيما سجل سعر الزيت ارتفاعًا من 19.27 جنيه إلى 23.65 جنيه، مقارنة بسعره العام الماضي في نفس اليوم.

رئيس شعبة الدخان يكشف عن أسعار السجائر بعد إقرار الزيادة الجديدة



أسعار السجائر، كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وفقا لمشروع القانون الجديد.

قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": هناك زيادة تقدر بـ50 قرشا على علبة السجائر كليوباترا وأخواتها، و50 قرشا على الفئة الوسطى والفئة العليا.

أسعار السجائر الجديدة



وأوضح: "سعر علبة السجائر كليوباترا بعد إقرار الزيادة الجديدة لن يتخطى الـ31 جنيها، أما سجائر الفئة الوسطى مثل إل إم وأخواتها لن تزيد على 43 جنيها، أما سجائر الفئة العليا المارلبورو فلن تزيد على 60 جنيها فقط لاغير".

49.3 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 49.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,269 مليون ورقة منفذة على 142 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,182 مليون ورقة منفذة على 149 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.77 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة.

فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.23 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة بداية الاسبوع

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.573 تريليون جنيه، لتخسر نحو 16 مليار جنيه.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب الروسية الأوكرانية تنعش هذه الشركات

تؤثر الصراعات والحروب التي يشهدها العالم سلبًا على كل القطاعات والمجالات الاقتصادية بمختلف دول العالم حتى ذات الاقتصاديات القوية، إلا أن هناك العديد من الشركات التي تحقق استفادة كبرى من هذه الصراعات والحروب، وتنعش اقتصادياتها لتحقيق مكاسب كبيرة.

شركة جنرال دايناميكس، فيتو

ارتفاع إيرادات هذه الشركات

وشهدت شركات الصناعات العسكرية الأمريكية انتعاشًا في اقتصادها، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في إيراداتها، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي نشهد نتائجهما حتى وقتنا الحالي، وتعد شركات آر تي إكس، لوكهيد، جنرال دايناميكس هي أكبر الشركات الأمريكية في الصناعات العسكرية، وأكثرها تمويلًا للحروب، وإمداد الدول بالأسلحة المختلفة والذخائر باهظة الثمن بشكل مستمر، بسبب تداعيات الحرب وبالتالي تحقق مكاسب كبيرة، وارتفاع في إيراداتها.

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة الجديدة



موعد اجتماع البنك المركزي حدث ينتظره الملايين في مصر لاسيما مع تباين التوقعات حول إقدام لجنة السياسات النقدية علي زيادة أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير وسط انقسام كبير بين الخبراء والمحللين حول القرار القادم في اجتماع البنك المركزي.

وينعقد اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل وهو الاجتماع رقم 7 في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 في ظل تكهنات عديدة حول ما سينتج عنه من قرارات لتحديد أسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت هدى عطية خبيرة أسواق المال لـ " فيتو ": لجنة السياسات النقدية إنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة 2% نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 1% نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

وتابعت: أنه على الرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين ".

فيما يرى خبراء اقتصاديون آخرون أن البنك المركزي قد يبقى على أسعار الفائدة كما هي دون أي تغير خلال اجتماع 2 نوفمبر مع الاتجاه لوسائل أخرى وقرارات تساهم في حصار التضخم والسعي لكسر موجته العالية.

خبير يحدد آليات إعادة هيكلة الديون وزيادة الحصيلة الدولارية خلال المرحلة الحالية

قال محمود شكري خبير أسواق المال، إنه لكى تستطيع مصرإعادة هيكلة الديون لتحويلها من قصيرة الأجل الى طويلة الأجل، لا يمكن القول والحديث عن الديون دون الحديث عن الإنتاج وحجم الناتج القومى المحلي والعمل علي زيادة معدلات النمو بشكل أسرع بوتيرة متسارعة بحيث يكون العائد واضح ويسد عجز الدين الداخلى، وليكن هذا بدايته من القطاع العام وإعادة هيكلة شركاته التى أثقلت ميزانية الدولة بشكل كبير خاصة التى تقل معدلات إنتاجها أو المتوقفة ويعوقها عوار قانوني أو دستوري لإعادة الهيكلة خاصة في المصانع كثيفة العمالة او الشركات الكبيرة والتي تمثل ثقلا وعبئا كبيرا.

وأضاف: لكي نستفيد من الطروحات الحكومية كوسيلة جذب للأموال، فإن الطروحات لا تزال هي مفتاح السيولة وعودة الثقة في السوق خاصة مع تحقيق البورصة أعلى نقطة تاريخه مع قيم وإحجام تداول تاريخية ومليارية تصبح التربة خصبة لاجتذاب الشركات والطروحات سواء كانت طروحات أولية أول طروحات ثانوية وزيادات رؤوس الأموال.

وتابع: لابد من تنشيط تحويلات المصريين بالخارج لزيادة العائدات من العملة الأجنبية، ولا شك أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم أعمدة العملة الصعبة وداعم رئيسي للاحتياطى الأجنبى لذا ويمكن القول إن يجب إعادة الثقة بين المصريين بالخارج وتبنى مشروع قومى لاستثمار مدخراتهم من العملات الأجنبية لخدمة الداخل والتأثير المباشر والقوى علي الاحتياطي الأجنبي كالتوسع في أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج وتمديد مبادرات السيارات للعالمين بالخارج وإعادة هيكلتها لتصب في صالح المواطن المصري المغترب كما تصب في مصلحة الوطن بتوفير ما قيمته بالدولار والحد من آثار التعويم الكبيرة والتى أثرت على معدلات التضخم بشكل كبير.

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير النمسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جورج بوستينجر السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، وتناول اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

العلاقات المتميزة بين مصر والنمسا



رحب الدكتور عصمت بالسفير النمساوي متمنيا له التوفيق في مهام عمله، وتقدم بالتهنئة لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد، والذي وافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والنمسا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعميق الشراكة الثنائية في عدد من القطاعات المهمة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.