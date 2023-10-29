جيش الاحتلال يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري، اليوم الأحد، أن عدد المحتجزين في غزة يبلغ 239 شخصا.

رهائن إسرائيل لدى حماس



وفي مؤتمر صحفي،وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري: "ملتزمون بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة".

وكان هجاري قد دعا سكان غزة لإخلاء شمال القطاع قبيل عملية عسكرية وشيكة، مؤكدا أن هدفها القضاء على حماس.



عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة



من ناحية أخرى قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي، اليوم الأحد، إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودًا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد زار معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، اليوم، ونشر مقطعًا مصورًا على منصة "إكس"، قائلًا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.

وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وأردف خان قائلًا: "يتعين ألا يكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".

وتابع أن هناك حقوقًا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

ومع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

