بحوث المرأة بإعلام القاهرة ينظم محاضرة توعوية حول سبل الوقاية من سرطان الثدي

نظم مركز بحوث المرأة والإعلام بجامعة القاهرة اليوم الأحد، محاضرة توعوية عنيت بسبل الوقاية من سرطان الثدي وكذلك دور الإعلام في التوعية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لمحاربة أسباب الإصابة والوقاية من مخاطرها، وبالتزامن مع أكتوبر الوردي وهي مبادرة عالمية للتوعية.

مركز بحوث المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ينظم محاضرة توعوية حول سبل الوقاية من سرطان الثدي

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وأ. د حنان جنيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة وبدعم من أ.د محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وبإشراف أ.د نرمين على عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والاعلام، وبحضور ممثلين عن مستشفى بهية وهم د. يمنى شريف استشاري الجراحة العامة بالمستشفى وفاطمة حسن مسئول العلاقات العامة.

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ألقت أ.د نرمين عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والاعلام الضوء على المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي يعتبر أحد أركانها مبادرة صحة المرأة المصرية مستهدفة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تفاديا لاستفحال المرض وإمكانية تفادى حدوثه وبالفعل حققت المبادرة نتائج مبهرة حيث اوضحت عجوة ان الإحصاءات أظهرت انه بالفعل انخفضت نسبة اكتشاف المرض في مراحله المتأخرة من 59% الى 29%.



جامعة القاهرة

وانطلاقا من دور مركز بحوث ودراسات المرأة والاعلام في خدمة قضايا المرأة والاسرة، أطلق المركز حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، بالإضافة الى تنظيم مسابقة بين طلاب كلية الاعلام جامعة القاهرة لأفضل محتوى يتم انتاجه بإشراف من مدير المركز



كما أوضحت فاطمة حسن مسئول العلاقات العامة بمستشفى بهية ان المستشفى عالجت نحو 102 الف سيدة بالعلاج الكيماوي و250 الف سيدة بالعلاج الإشعاعي وبلغت عدد العمليات الجراحية التي أجرتها نحو 18 الف عملية جراحية، لافته الى ان نفقات العلاج باهظة ولا تستطيع الفئة الفقيرة من السيدات تحملها مما فتح المجال امام التبرعات المختلفة التي تساهم في علاج هؤلاء السيدات وان المستشفى ترحب باستقبال الحالات المختلفة وتحتاج الى جهود الشباب في مجال التوعية بخطورة هذا المرض.



عرضت الدكتورة يمنى شريف استشاري الجراحة العامة والتجميلية بمستشفى بهية الى كل ما يتعلق بإجراءات الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي واعراض الإصابة والتي منها: تغيير لون الجلد ووجود تكتلات في منطقة الثدي مع تغير في حجم الثدي وشكله ومظهره، فضلا عن احمرار او تنقير في منطقة الثدي، موضحة ان إجراءات العلاج تبدأ من التشخيص الجيد وان اهم العلاجات تتمثل في الجراحة لإزالة الورم والعلاج الإشعاعي لتقليل خطر التكرار وقتل الخلايا السرطانية ومنع انتشارها، بما في ذلك العلاجات الهرمونية او العلاج الكيمائي فضلا عن علاجات أخرى مستحدثة.



كما اكدت استشاري الجراحة على أهمية التوعية لتفادى حدوث المرض مؤكدة ان التوعية الإعلامية تعتبر أحد اهم عناصر محاربة هذا المرض.



وفى ختام الفاعلية قامت أ.د نرمين عجوة بتكريم أ.د ثريا البدوي رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاعلام جامعة القاهرة والمدير السابق لمركز بحوث ودراسات المرأة لما قدمته من جهود مثمرة اثناء توليها ادارة للمركز.