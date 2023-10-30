الإثنين 30 أكتوبر 2023
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اقتصاد

بينها هيكلة الديون، خبير يحدد آليات زيادة السيولة وحل أزمات العملة الصعبة

محمد عبد الهادي،
محمد عبد الهادي، فيتو

قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى تسديد جزء من الأموال المقترضة تقدر بـ 1.69 مليار دولار حتى 2023 م، وهذا ما يتطلب حلولا كثيرة منها داخل الصندوق وأخرى خارجه، وقبل التطرق إلى تحويل وهيكلة الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لابد أن نحدد مصادر العملة الأجنبية في مصر، وهي: 

أولا.. السياحة:

زادت عائدات السياحة في تسعة أشهر من عام 2023، وبلغت 10.3 مليار دولار مقارنة 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة. 

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ثانيا.. قناة السويس:

بلغ إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار، وحققت أعلى ارتفاع سنوي، وخاصة بعد إغلاق قناة بنما بسبب جفاف القناة، وتوجه كافة السفن إلى مصر.

ثالثا.. تحويلات المصريين من الخارج:

ويبلغ عدد المصريين في الخارج 14 مليون مواطن مصري، وأغلبهم أو النسبة الأكبر في المملكة العربية السعودية، ولكن وفقا لآخر إحصائية انخفاض نسبة تحويلات المصريين في الخارج على الرغم من المبادرات التي قامت بها مصر من مبادرات (قرض السيارة وإعفاء المقيمين بالخارج من أداء الخدمة العسكرية.... إلخ)، وبالتالي لابد من وجود عدة حلول أخرى، ومنها:

أولا: لن يتم ارتفاع التحويلات إلا في بيئة اقتصادية مستقرة في سعر الصرف، ولن يأتي ذلك إلا إذا تم إلغاء السوق الموازي للعملة الأجنبية.

تفعيل برنامج وثيقة ملكية الدولة المصرية

ثانيا: استمرار بيع الأصول الحكومية وتفعيل برنامج وثيقة ملكية الدولة المصرية ومشاركة القطاع الخاص في التنمية. 

ثالثا: زيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق تصديرية، وتفعيل نموذج ماك موديل، وهو عبارة عن احتساب التجارة الخارجية مع دول شرق آسيا وتحديد سعر صرف حقيقي. 

رابعا: تغيير خريطة الشركاء من الدول الأخرى، والاشتراك في التبادل التجاري مع دول وشركاء جدد. 

 وبالتالي في الأجل القصير ليس أمام الدولة المصرية إلا رفع قيمة القرض وتسديد القروض القصيرة، واستبدالها بافتراض طويل الأجل مع وضع خطط سريعة قبل آجال الاستحقاق بالآتي، وأهمها استقرار سعر الصرف والاكتفاء بالخفض القادم فقط مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.. وبالتالي سوف يرتفع تحويلات المصريين في الخارج فورا. 

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