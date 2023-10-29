الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رياضة

الدوري الفرنسي، إصابة جروسو في اعتداء جماهير مارسيليا على حافلة ليون (صور)

فابيو جروسو، فيتو
فابيو جروسو، فيتو

الدوري الفرنسي، اعتدت جماهير فريق مارسيليا على حافلة فريق ليون، قبل مواجهة الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب  فيلودروم ضمن لقاءات الدوري الفرنسي.

وتعرض الإيطالي فابيو جروسو، مدرب فريق ليون لإصابة قوية وجرح في رأسه.

الجدير بالذكر أن مارسيليا يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ليون المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

نانت يخسر برباعية بمشاركة مصطفى محمد

فاز فريق لانس على نظيره نانت بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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أهداف مباراة نانت ولانس

سجل فلوريان سوتوكا الهدف الأول لصالح لانس في الدقيقة 27، ثم سجل  فاكوندو ميدينا الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يعود فلوريان سوتوكا ويسجل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 72 وسجل الهدف الرابع اللاعب  نيل العيناوي في الدقيقة 89.

 

تشكيل نانت أمام لانس

وكان بيير أريستوي المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة لانس، على ملعب بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

وشهد تشكيل نانت الأساسي وجود مصطفى محمد على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني، وجاء التشكيل الأساسي كاملًا كالتالي:

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وكانت مباراة نانت ومونبيليه، انتهت بفوز نانت بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

 

وسجل ثنائية نانت كل من مولات في الدقيقة 44 ثم أضاف الهدف الثاني عبد القادر بامبا في الدقيقة 74.

 

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ليون مارسيليا جروسو الدوري الفرنسي فابيو جروسو

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