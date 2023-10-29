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ثقافة وفنون

نبيل الحلفاوي: لو لم أكن أهلاويا لكنت صنداونزيا

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

 

علق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة الأهلي من صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

 

وعقب نهاية الشوط الأول كتب الحلفاوي في تدوينة له عبر تويتر: "لو لم أكن أهلاويا لكنت صنداونزيا، شوط لصنداونز، زعقلنا فيه نبي، بنفقد الكورة بسرعة غريبة، مش عارف محتاجين مين في الشوط الثاني. عارف محتاجين إيه. محتاجين الأهلي".

 

 

وبعد نهاية المباراة كتب الفنان المعروف بانتمائه للقلعة الحمراء: خسارة الحلو ما يكملش، تفوق صنداونز أفسده تجاهل الحكم والڤار ومخرج المباراة لمراجعة لعبة تاو، إفريقيا، المهم النتيجة مرضية مقارنةً بفارق الأداء، وإن شاء الله يكون المشهد مختلف في القاهرة".

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وفاز نادي صن داونز على نظيره الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب  الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى.

أهداف مباراة الأهلي وصن داونز 

سجل ماسيكو هدف صن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد الشناوي.

 

أحداث مباراة الأهلي وصن داونز 

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز المقامة حاليا على ملعب الأخير في ذهاب  الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى.

 


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الأهلي صن داونز نبيل الحلفاوي كولر كهربا

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