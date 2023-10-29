أقوال شقيقة ضحايا التشويه بمياه النار في منشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شقيقة الفتاتين ضحيتا إلقاء مية نار من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لسماع أقوالها.

وكشفت شقيقة الضحايا أنها كانت تسير مع شقيقتيها، أثناء توجههما إلى سوبر ماركت قريب من المنزل، وأثناء سيرهن في الطريق فوجئن بدراجة نارية مسرعة عليها شخصان ملثمان، ألقيا مياه نار تجاهن.

واضافت تعرضت إحدي شقيقاتي لإصابات بالغة وتشوهات في فروة الرأس، بعد أن طالت الحروق الجزء السفلي من جسدها، بينما الاخ٦ري التي تعمل ممرضة بأحد المستشفيات فأصيبت بحروق في الذراع والظهر، مضيفة المادة الحارقة أصابت ملابسها فقط.

ولفتت إلى أنه عندما تم تفريغ كاميرات المراقبة تبين أن عمها وابن عم والدها، هما من قاما بذلك، تم القبض عليهم.

استقبال فتاتين بهما آثار حروق بمنشأة القناطر



البداية كانت بتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين ومقيمين بقرية الحاجر بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال احدي المصابتين أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف امامهما وإلقاء مادة حارقة "مية نار" عليهما ولاذا بالفرار.

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وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.



وبمواجهتهما إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.