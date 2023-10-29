الإثنين 30 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

صدور العدد الثاني والأربعين من مجلة المسرح، وهذه أبرز الموضوعات

غلاف مجلة المسرح،
غلاف مجلة المسرح، فيتو

صدر حديثا العدد الثاني والأربعون من مجلة المسرح في إصدارها السادس؛ وذلك بالتعاون بين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فيما يترأس تحرير المجلة الناقد المسرحي عبد الرازق حسين.

 

العدد الجديد من مجلة المسرح 

ويتضمن هذا العدد؛ ترجمة الكاتب والناقد الجزائري ياسين سليماني حول تدريس اللغات من خلال المسرح، الدراسة تمت في مدارس تعليم اللغات في كندا وناقشت التأثير الإيجابي للأنشطة المسرحية وتحليل البرامج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين.

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كما يضم العدد دراسة للدكتور أسامة أبو طالب تحت عنوان المسرح والتمرد، ناقش من خلالها حالات التعبير المسرحي باعتبارها تمردا، بداية من عروض الممثل الأول في الدراما الإغريقية القديمة، ومن خلال تلك الرؤية يناقش أعمال شيكسبير والمسرحية الرومانسية والمسرح الواقعي والطبيعي والاتجاه الرمزي والحركة التعبيرية ونظرية التغريب ومسرح العبث.

موضوعات مجلة المسرح 

ويكتب ناصر العزبي دراسة تحت عنوان كريمة بدير بين قضايا المرأة والمسرح المصري للرقص الحديث، ويكتب الدكتور كمال يونس عن السينوغرافيا وفن تشكيل الصورة المسرحية، وتكتب إخلاص عطا الله عن فيكتور هيجو، ويكتب عبد السلام إبراهيم عن أزمة البطل التراجيدي في مسرحية نصب تذكاري لبكري عبد الحميد.

كما يضم العدد المقال الأخير لمحمد أبو العلا السلاموني، كتبه قبل رحيله، تحت عنوان محنة ظاهرة المسرح مع النخبة المثقفة، وبهذا المقال استكمل السلاموني سلسلة مقالات نشرها في مجلة المسرح، وظف من خلالها قراءته الجيدة للتاريخ والفلسفة لتأكيد وجهة نظره في دور النخبة المثقفة العربية في تهميش الظواهر المسرحية الشعبية وفنون الفرجة.

ويضم العدد حوار لمحمود قنديل مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، وحوار لإيناس العيسوي مع مصصمة الديكور والملابس د. مروة عودة، وتكتب لنا يوسف عن مسرحية بنات قمة لكارل تشرشل، وتناقش من  خلالها الحركة النسوية الحديثة، وأسلوبها في الكتابة الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان.

ويواصل الدكتور محمود أبو دومة الكتابة عن عروض المسرح في مدينة لندن، يكتب عن مسرحية البوتقة أو ساحرات ساليم، تأليف آرثر ميللر، ويناقش معالجة الإخراج للنص الذي يعود لخمسينيات القرن الماضي، وأسلوب الأداء التمثيلي.

وتكتب الدكتورة وفاء كمالو عن جدل الفكر والثقافة والفن في المهرجان التجريبي، ويتحدث الدكتور عمرو دوارة عن جلسات المحاور الفكرية والدراسات التي تم مناقشتها فى المهرجان القومي المصري، ويكتب محمد أحمد كامل عن مسرحية ستوكمان، ويكتب أشرف فؤاد عن مسرحية النداهة، كما تنشر المجلة ترجمة محمود قاسم للنص المسرحي الفرنسي زمن العزلة، تأليف فرانسوا تيسا ندييه.

طرح العدد الجديد من مجلة المسرح للبيع بمقر المركز القومي للمسرح بالزمالك

صدور العدد الحادي والأربعين من مجلة المسرح بعد توقف عدة أشهر

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العدد الجديد من مجلة المسرح موضوعات مجلة المسرح مجلة المسرح الهيئة المصرية العامة للكتاب المركز القومي للمسرح

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