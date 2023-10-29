قبل محاكمتهم غدًا، الاتهامات الموجهة لعصابة خطفوا طالبا ووضعوا السلاح على رقبته بمنشأة القناطر
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا محاكمة شخصين متهمين بخطف طالب وسرقة منقولاته تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر، لسماع شهود الإثبات.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3382 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إمبابة، أن المتهمين "مصطفى. ا"، 22 سنة، سائق، و"محمود. ا"، 22 سنة، عامل، في يوم 11 مارس الماضي خطفا المجني عليه "أحمد. ع"، 20 سنة، طالب بالإكراه بأن استدرجاه ودلفا داخل سيارته وقاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وقاما بتكبيل يديه وقدميه واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه وبوضع السلاح الأبيض على رقبته فأحدثا عمدا به إصابته، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإتمام سرقتهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين احتجز المجني عليه بغير وجه حق وبغير أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في مكان ناء حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
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