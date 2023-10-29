حبس تشكيل عصابي أجنبي للسرقة بالإكراه في أسوان

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي أجنبي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه في أسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن أسوان تمكنت من ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان) لقيامهم باستيقاف (مصور – عامل بمركب سياحى – مقيمان بدائرة القسم) وسرقة (لاب توب والشاحن الخاص به - 2 هاتف محمول - 2 ساعة يد ).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

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