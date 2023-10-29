الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي أجنبي للسرقة بالإكراه في أسوان

حبس تشكيل عصابى,
حبس تشكيل عصابى, فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي أجنبي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه في أسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تحرير 11 ألف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على الشقق والمقاهي بالمحافظات

القبض على تشكيل عصابى ارتكب 18 واقعة سرقة موتوسيكلات ببنى سويف

كانت مديرية أمن أسوان تمكنت من ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان) لقيامهم باستيقاف (مصور – عامل بمركب سياحى – مقيمان بدائرة القسم) وسرقة (لاب توب والشاحن الخاص به - 2 هاتف محمول - 2 ساعة يد ). 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

القبض على تشكيل عصابى تشكيل عصابى أجنبى قسم شرطة أول أسوان مديرية أمن أسوان

مواد متعلقة

أمن المنافذ يحرر 65 قضية متنوعة أبرزها تهريب نقد أجنبى وهجرة غير شرعية

تحرير 11 ألف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على الشقق والمقاهي بالمحافظات

ألاعيب غسل الأموال.. تجارة السلاح والمخدرات والنصب «أبرز مصادر الثروات المحرمة».. وشراء الأراضي والعقارات والشركات الوهمية «أشهر طرق التهرب من القانون»

موقع وزارة الداخلية استخراج فيش جنائي

إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بحاجز خرساني بمحور 26 يوليو

الأمن العام يضبط 317 تاجر مخدرات و144 قطعة سلاح

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

ضبط 63 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية