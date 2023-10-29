الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

29 ألفًا إجمالي المستفيدين من خدمات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة،فيتو

العديد من الإنجازات حققها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، فمنذ انطلاق أعمال المركز في نوفمبر ٢٠٢٠ - وحتى أغسطس ٢٠٢٣، حقق العديد من الإنجازات وفي تقرير صادر من قبل وزارة الهجرة وضح فيه العديد من الإنجازات.

 عدد المستفيدين ونوع الخدمات

والتي تضمنت عدد المستفيدين ونوع الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

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 إجمالي المستفيدين من خدمات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تقرير صادر عنها اليوم عن إجمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

 

 ووصل عدد المستفيدين من إجمالي الخدمات المقدمة من المركز إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، و5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، وتلقى نحو 12,857 جلسات إرشادية أولية، وتقديم خدمات إعادة إدماج لـ 608 فرد.

التدريب من أجل التشغيل

وتابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن المركز استطاع تطبيق مبدأ التدريب من أجل التشغيل، من خلال توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلي، وإجمالي من توفر لهم فرص عمل وتدريبات مهنية بألمانيا  225 شابا، وهذا ما يعكس الدور الفاعل للمركز في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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