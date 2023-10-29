اعترافات المتهم بقتل حلاق الوراق: ضرب إخوتي الصغار

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل متهم بقتل حلاق، طعنه خلال مشاجرة، بسبب لهو الأطفال، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأنه تعدى على المتهم بالضرب بأداة حادة بسبب ضربه أشقاءه الأصغر منه سنا.

قتل شاب بسبب لهو الأطفال



وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية أ.ش حلاق 35 سنة، والمتهم، بسبب تعدي الضحية على أشقاء المتهم الأصغر سنا، بسبب لهو الأطفال، على إثرها قام المتهم بالتعدى على الضحية بإستخدام "سكين" كانت بحوزته مما أدى لوفاته.

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قتل شاب بسبب لهو الأطفال في الوراق

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفى.



بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (حلاق - "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة")، طرف ثان (عامل أحذية) مقيمان بدائرة القسم.. لتعدى الأول على أشقاء الثانى الأصغر سنًا بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام "سكين" كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالهرب.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

