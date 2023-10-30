حبس تشكيلين عصابيين لارتكاب سرقات دراجات نارية بالأقصر والمنيا

قررت النيابة العامة حبس تشكيلين عصابيين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في محافظتي الأقصر والمنيا.



كانت مديرية أمن الأقصر قد تمكنت من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض صاروخ كهربائي – مقص حديدي).

(22) واقعة سرقة

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما (22) واقعة بدوائر مراكز شرطة (قوص، إسنا، القرنة (وقسم شرطة الأقصر)، وأرشدا عن 22 دراجة نارية.



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كما تمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط (4 أشخاص “3 منهم لهم معلومات جنائية”.. بينهم عميلان سيئا النية)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وبحوزة أحدهم (فرد محلى وطلقتين).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بدوائر مراكز شرطة (مغاغة، العدوى، أبو قرقاص بالمنيا، "قسمى شرطة" المقطم، الموسكى بالقاهرة)، وأرشدوا عن (14 دراجة نارية) وكذا دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية "مطموستين الشاسية".