اختبارات المتقدمين لوظيفة مهندسين بوزارة الري، وهذه الأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات

يواصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز في اختبار المقبولين بشكل مبدئي للمتقدمين لوظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، والتي بدأت أمس السبت، وتنتهي يوم 31 أكتوبر الجاري.

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف

ويخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.

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وستعقد الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظيفة مهندسين بوزارة الري والموارد المائية من 28 حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المقبولين ضرورة الحضور للاختبارات الإلكترونية قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل.

المستندات المطلوبة لدخول الاختبارات الإلكترونية

وينبغي علي المتقدمين المقبولين بشكل مبدئي عند حضور الامتحانات الإلكترونية إحضار أصول المستندات التالية:

- بطاقة الرقم القومي

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأهلي إن وجد

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة الحالة الجنائية

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة ( في حالة الإعاقة)

- كارنيه نقابة المهندسين بالنسبة للوظائف الهندسية

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لن يسمح بدخول الامتحانات الإلكترونية في حالة عدم حضور أصول المستندات.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وتشمل تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف الـ15 ألف معلم فصل، وتشمل:

1 - الدخول من البوابة الخلفية للمركز

2 - الحضور قبل بدء الامتحانات بساعة على الأقل.

3 - الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

4 - لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ويتم إلغاء الامتحان.

5 - لن يسمح بالدخول بعد الامتحانات لأي سبب كان.

6 - لن يسمح بدخول الامتحانات دون ارتداء الكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية.

7 - لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

8 - تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.