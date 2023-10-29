الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

فعاليات رياضية متنوعة ضمن أنشطة أندية السكان بالبحيرة (صور)

مشروع أندية السكان
مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة تدريبات، أنشطة أندية السكان، جلسة غناء لفريق شمندورة عن تنظيم الاسرة ضمن أنشطة أندية السكان بمركز شباب 6 أكتوبر بادكو بالأمس السبت.

مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو
مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو
مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو

 


ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة وختان الاناث.

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ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي اماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والافلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو
مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو
مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.


و يذكر أن  جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.

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اندية السكان البحيرة مديرية الشباب والرياضة فعاليات رياضية ادكو

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