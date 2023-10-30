الإثنين 30 أكتوبر 2023
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سياسة

فريدة النقاش: انحياز الدول الكبرى وأمريكا لإسرائيل موقف معروف

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

طوفان الأقصى، قالت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن انحياز أمريكا والدول الكبرى لإسرائيل موقف معروف وقديم لافتة إلى أنهم من أنشأوا إسرائيل ووضعوها في المنطقة لتعطيل تطورها.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ لـ"فيتو": أنهم وضعوا إسرائيل أيضا في المنطقة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية فمن الطبيعي أن يناصروها مشيرة إلى أن للفلسطينيين أصدقاء كثيرون للغاية حتى فى البلاد الاستعمارية نفسها أمريكا وأوربا فعلينا قبل أن نعول على الدعم الخارجى أن نوحد قوانا فى مواجهة العدوان.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الأحد، أن أضرارا طالت مستشفى القدس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مباني تقع في محيط المستشفى بعد تنفيذ حزام من النيران.

قصف إسرائيلي يطال مستشفى القدس
 

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصف مجددا اليوم.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.

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