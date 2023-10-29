الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

انطلاق مسابقات أوائل طلبة الإعدادية بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد،فيتو
محافظة الوادي الجديد،فيتو

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للشهادتين الثانوية والإعدادية للعام الدراسي الحالى 2023_2024 م، حيث بدأت  لقاءات  المسابقة للتصفية على مستوى المدارس بكل إدارة تعليمية.

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس والتعليم الثانوى والإعدادى والعلاقات العامة

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلي أن المسابقة من شأنها تشجيع الطلاب على الاجتهاد والاستذكار الجيد وخلق روح المنافسة بين المدارس لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا على التزام الجميع بتحقيق مبدأ  بالشفافية والموضوعية والحيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.

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تعليم الوادى الجديد، انطلاق المنصة التعليمية لطلاب الإعدادية ومواصلة برنامج المرحلة الابتدائية


كما أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن بدء  فعاليات  المنصة التعليمية (تعلم معنا) اليوم الأحد 29_10_2023م، والذى يجرى تنفيذها لدعم طلاب المحافظة بالمرحلة الإعدادية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يبدأ بتقديم الحصص التفاعلية للطلاب ( on line )  حسب الجدول المرفق بالإستعانة  بنخبة متميزة من المعلمين الأكفاء  المتميزين ذوى الخبرات بالمواد الدراسية المختلفة  ومتاح دخول الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الإعدادى، فضلا عن استمرار فعاليات البرنامج لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والذى جرى انطلاقه منتصف الشهر الجارى.

هذا فيما استقبل تعليم الوادى الجديد، حسام العربى خبير الإعاقة  البصرية بوزارة التربية والتعليم ومتابع مركزى حيث أجرى جولات ميدانية بمدرستى الأمل للصم  والتربية الفكرية بالخارجة يرافقه مدير إدارة التربية الخاصة.


حيث أثنى على منظومة العمل والتعاون من الجميع فى سبيل دعم طلابنا من ذوى الهمم والحرص على تقديم الأفضل بما يعود بالنفع عليهم.

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