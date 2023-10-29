فيتو داخل المنزل المنهار المتسبب فى مصرع واصابة 9 أشخاص بسوهاج (فيديو)

قدمت فيتو بثا مباشرا عن انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة والذى راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون وتم إنقاذ 7 آخرين بناحية نجع جمعة التابع لقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج.

وانتقل اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إلى مكان انهيار منزل المكون من ثلاثة طوابق مبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة علي مساحة ١٧٠ مترا ملك جمعة م ع ج سن ٧١ بالمعاش يقطنه المذكور وزوجته وعدد ١٢ آخرين نجليه وزوجتهما وأنجالهم.

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تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج قاطني المنزل من أسفل الأنقاض وتبين وفاة كل من زوجة نجل مالك المنزل زينب م س ونجليها جودي م ج م سن ٧ تلميذه ومعتز م ج م عامين وجنات م ج 8 سنوات طالبه احفاد مالك المنزل والطفل سيف م ج م سن ٨ سنوات.

كما تم استخراج كل من مالك المنزل المذكور وزوجته نجاة س م ع سن ٦٥ عاما ربة منزل وزوجة نجل مالك المنزل ناديه م س 37 عاما ربة منزل وسلمي م ج م١٢ عاما طالبه وجنا م ج م سن ٩ تلميذه ويوسف م ج م سن١٥ طالب ومحمد م ج م ٣سنوات ومعاذ م ج م ١٠ سنوات تلميذ ومازن م ج سن ٤سنوات احفاد مالك المنزل وتبين إصابة الخامس والسادس والسابع والثامن بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثامين لمستشفي طهطا العام سوهاج التعليمي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل.

وقال أحد جيران ضحايا المنزل المنهار إن المنزل انهار الساعة الثانية ليلًا، وكان يسكنه أسرتين مكونين من 16 شخصا والمنزل ليس به أي أعمدة من الداخل.

بينما سادت حالة من الحزن الشديد والبكاء والعويل في أرجاء المنزل حزنا على الضحايا الذين لقوا مصرعهم والمصابين.

يذكر أن نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج شهد انهيار منزل ونتج عن مصرع 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في انهيار منزل المنزل يقيم به أسرتان بناحية نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بدون أعمدة بناحية نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل.

ونتج عن الحادث مصرع ه. م. س 30عاما وج. م. ج 15 عاما وم. م. ج عامين، ج. م. 7 سنوات ع. م 26 عاما وإصابة كلا ي. م. ج 15 عاما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وج. م. ج 9 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م. م ج بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكدمة بالعين اليمنى، وم. ج. ك 9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى طهطا العام، ومستشفى سوهاج التعليمي.