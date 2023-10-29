منى عبد الغني تبكي بسبب أحداث غزة: بأي ذنب طفل عنده شهور يتكفن (فيديو)
دخلت الإعلامية منى عبد الغني في نوبة بكاء على الهواء أثناء تقديم حلقة اليوم الأحد من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر قناة cbc.
منى عبد الغني
وقالت منى عبد الغني خلال البرنامج: "أنا النهاردة عندي رسالة مش بتوصف حالي بس لكن رسالتي بتعبر عن ناس بنشوفها بقالنا كذا يوم بتتألم، بأي ذنب طفل عنده شهور يتكفن بالكفن وأطفال مجروحة جروح إحنا منقدرش نستحملها".
وأضافت: "بنشوف فيديوهات لأمهات بتودع أطفالها بكل ثبات ويقين وهي صابرة ومنقدرش نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وبشوف صور الأطفال دي وبتخيل أحفادي.. وبقعد اتخيل لو مكان الأم دي هما بجد أقوى مننا".
وتابعت: "الشعب ده قوي ومؤمن وده تصديقا لقول الله.. وإحنا بنموت مع كل صورة من دول وكل فيديو بشوفه ببقى عايزة أخد الأطفال دي في حضني واطبطب عليهم.. طفل رضيع المفروض ميكنش بيعمل حاجة في حياته غير أنه بيلعب الطفل ده كل ذنبه أنه اتولد في دولة محتلة معندهاش لا رحمة ولا دين".
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