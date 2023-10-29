الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يفاجئ عددا من السلاسل التجارية للاطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المنافذ والسلاسل التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة قنا.

 تابع المحافظ خلال الجولة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ورافق المحافظ في الجولة كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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التقى محافظ قنا خلال جولته الميدانية عددا من المواطنين للاطمئنان عن مدى توافر السلع بالأسعار المخفضة المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، واطمأن على توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية التي تشملها المبادرة؛ من (الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض) وغيرها من السلع الغذائية الاساسية الأخرى.

وشدد الداودى ضرورة تدوين الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.

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