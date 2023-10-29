رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى شفا الأطفال ويوجه بالبدء في التجهيزات النهائية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن٦ مستشفى شفا الأطفال يعد أحد المستشفيات الحديثة التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة

وأكد أن الرئيس السيسي وجه خلال زيارته لجامعة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفا الأطفال وما يتبعها من أرض لملكية الجامعة، ليتم ضمها للعمل بالمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة.

وأكد النعماني خلال جولته التفقدية لمتابعة سير التجهيزات النهائية للمستشفي بمدينة سوهاج الجديدة،أن المستشفي يعد آحد المستشفيات الذكية التي ستقدم خدمات وأنظمة متقدمة للمرضي من الأطفال، وستضم عددًا من الأجهة المتقدمة والرعايات المركزة والحضانات وكافة التجهيزات الطبية والعلاجية، كما ستساعد في إنهاء قوائم الانتطار، وذلك وفقًا للمعايير العالمية وعلي أعلي مستويات من الجودة، مؤكدًا على أن المستشفي صرح طبي متكامل يغطي الرعاية الصحية الشاملة لأطفال الصعيد.

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وأشار الدكتور حسان النعماني، إلى أن مستشفى شفا الأطفال ؤقع على مساحة ٢٧ ألف م ٢، ويتكون من ٧ طوابق بسعة ٢٦٣ سريراََ، ال٦ي جانب بنية تحتية متطورة ومصاعد و٢ سلم كهربائي، وذلك حرصًا علي راحة المرضي وذويهم، وذلك بتكلفة ا٦جمالية مايقرب من مليار جنيه، موضحًا أنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية والتى تتم من خلال عدد من الشركات الهندسية المتخصصة.

والجدير بالذكر، أن رئيس الجامعة عقد اجتماعاََ موسعاََ مع مهندسي الشركات المسئولة عن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية للمستشفي، وذلك تمهيدًا لافتتاحها، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته كلًا من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، وعدد من مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.