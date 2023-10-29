الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى شفا الأطفال ويوجه بالبدء في التجهيزات النهائية

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج،فيتو

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن٦ مستشفى شفا الأطفال يعد أحد المستشفيات الحديثة التى أهداها  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة

وأكد أن الرئيس السيسي وجه خلال زيارته لجامعة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفا الأطفال وما يتبعها من أرض لملكية الجامعة، ليتم ضمها للعمل بالمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة.

 

وأكد النعماني خلال جولته التفقدية لمتابعة سير التجهيزات النهائية للمستشفي بمدينة سوهاج الجديدة،أن  المستشفي يعد آحد المستشفيات الذكية التي ستقدم خدمات وأنظمة متقدمة للمرضي من الأطفال، وستضم عددًا من الأجهة  المتقدمة والرعايات المركزة  والحضانات وكافة التجهيزات الطبية والعلاجية، كما ستساعد في إنهاء قوائم الانتطار، وذلك وفقًا للمعايير العالمية وعلي أعلي مستويات من الجودة، مؤكدًا على أن المستشفي صرح طبي متكامل يغطي الرعاية الصحية الشاملة  لأطفال الصعيد.

Advertisements

 

وأشار الدكتور حسان النعماني، إلى أن مستشفى شفا الأطفال ؤقع على مساحة ٢٧ ألف م ٢، ويتكون من ٧ طوابق بسعة ٢٦٣ سريراََ، ال٦ي جانب بنية تحتية متطورة ومصاعد و٢ سلم كهربائي،  وذلك حرصًا علي راحة المرضي وذويهم، وذلك بتكلفة ا٦جمالية  مايقرب من مليار جنيه، موضحًا أنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية والتى تتم من خلال عدد من الشركات الهندسية المتخصصة.

 

والجدير بالذكر، أن رئيس الجامعة عقد اجتماعاََ موسعاََ مع مهندسي الشركات المسئولة عن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية للمستشفي،  وذلك تمهيدًا لافتتاحها، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي.

 

رافق رئيس الجامعة خلال جولته كلًا من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، وعدد من مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

 

محافظ سوهاج يقرر صرف الإعانات العاجلة للمتضررين من انهيار منزل نجع جمعة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار منزل بجزيرة شندويل (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التجهيزات الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة سوهاج الجديدة جامعة سوهاج فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يقرر صرف الإعانات العاجلة للمتضررين من انهيار منزل نجع جمعة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار منزل بجزيرة شندويل (صور)

النيابة تحيل 28 متهما إلى المحاكمة التأديبية فى مشروع الخلاطة بمحافظة سوهاج

الأكثر قراءة

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية