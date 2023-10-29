مطار العريش يستقبل ثاني طائرة فرنسية تحمل 30 طن مساعدات لغزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء ، الطائرة الفرنسية الثانية - برعاية منظمتي أطباء بلا حدود والصحة العالمية محملة بـ30 طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية لمساعدة أهل غزة

وتتضمن مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي غزة تمهيدا لتقديمها إلى القطاع عن طريق الهلال الأحمر المصري.



مطار العريش يستقبل طائرة فرنسية ثانية تحمل 30 طن مساعدات إغاثية لغزة

أكد مصدر فى الهلال الأحمر المصرى فى مطار العريش، أنه جار إفراغ الطائرة من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.





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شوشة: وصول نحو 5100 طن من المساعدات المتنوعة إلي مدينة العريش

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتان الوحيدتان المسئولتان عن التنسيق لدخول المساعدات إلي قطاع غزة.





وأشار المحافظ إلي وصول 55 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية إلي مطار العريش الدولي محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية.

وأضاف المحافظ أنه خلال الفترة الماضية وصلت 280 شاحنة إلي محافظة شمال سيناء من 20 مؤسسة أهلية محملة بنحو 4000 طن من المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة.

ولفت المحافظ إلي تخزين المساعدات التي تصل إلي المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلي معبر رفح البري، لافتا إلي تخزين الأدوية التي تحتاج إلي التبريد أو التجميد والتي وصلت علي متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الأدوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

قال المحافظ إنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلي 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.

وأضاف محمد درغام، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن جهودا كبيرة يتم بذلها في استقبال وإرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، حيث أصبحت مدينة العريش هي حديث الساعة في استقبال المساعدات التي تصل من مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات.

وأكد محمود عبد الرؤوف، من الهلال الأحمر المصري، علي أن المتطوعين بلغ 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام، نفذوا 60 ألف ساعة تطوع منذ بداية الأحداث في غزة، بجانب 30 معدة وسيارة تعمل علي مدار الساعة.

وأضاف محمد راجح، مؤسسة مصر الخير، أنه تم تقديم 15 ألف وجبة غذائية للعالقين والسائقين والمتطوعين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي استعداد المؤسسة لتوفير ألف وجبة يوميًا.