الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

استمرار  فعاليات برنامج المرأة تقود بمكتبة دمنهور

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية بمكتبة دمنهور،فيتو

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، استمرار فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" للأسبوع الثانى على التوالى، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتأهيل المرأة في محافظة البحيرة على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يهدف بشكل رئيسي للاستثمار في قدرات المرأة المصرية عن طريق تطوير، وتنمية مهاراتها أينما كانت في جميع محافظات الجمهورية مع منحها فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في المجتمع

وأشار إلى الدور المتنامي للمرأة فى المجتمع المصري، وذلك بدعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أولي المرأة رعاية خاصة، حيث تم إتاحة الفرصة أمامهن لتولى الوظائف القيادية، بالإضافة إلي توفير البيئة، والمناخ الملائم لهن فى شتى المجالات بدون أى استثناءات، وذلك لتحقيق أهم مبادئ حقوق الإنسان فى المساواة والعدالة.

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واشادت نائب محافظ البحيرة،بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحزمة البرامج التدريبية التى تقدمها وتھـدف إلـى صـقل الـمھارات الـھامـة،و تـساعـدھـم عـلى إتـمام أدوارھـم الـقیادیـة والـوظـیفیة، واتاحة فـرصـة تـبادل الأفـكار وتـعمیم الخـطط، والمشـروعـات الـناجـحة عـلى جـمیع الـمحافـظات، وكـذا تـعظیم الاسـتفادة مـن خـلال عـقد الـمناقـشات وتـبادل الخبرات. 

الجدير بالذكر أن البرنامج يقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية، والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة،وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

 

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مكتبة دمنهور البحيرة السيسي قيادة

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