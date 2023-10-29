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أخبار مصر

وزير العدل: 2024 عام العدالة الناجزة

وزير العدل خلال اجتماعه
وزير العدل خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم، فيتو

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل،  صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائى الحالى.

 

وفى بداية الاجتماع، وجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، وتواكبهما وذكرى انتصار 6 أكتوبر.

 

وأوضح الوزير أن العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري ومستمر.

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وشدد الوزير على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائى الحالى وهو الانتهاء مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم، واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا، على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل فى الدعاوى المقامة أولًا بأول.

 

وأكد وزير العدل أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني، واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.

 

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