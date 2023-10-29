الأهلي يسقط أمام صن داونز بهدف نظيف، الأرقام السلبية تضرب الأحمر في جنوب أفريقيا، و3 سيناريوهات لتأهل كتيبة كولر لنهائي الدوري الأفريقي

الدوري الإفريقي، خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز على ملعب استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي، نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد تخطيه سيمبا التنزاني بالتعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادل الفريقين في الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1.

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أهداف مباراة الأهلي وصن داونز

سجل ماسيكو هدف صن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد الشناوي.

الأهلي وصن داونز، فيتو

الأهلي لا يعرف طعم الفوز على صن داونز في ملعبه

لا يعرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طعم الفوز على نظيره صن داونز في ملعبه ووسط جماهيره، حيث خاض الأحمر 8 مباريات خسر 4 مرات وتعادل في 4 مباريات.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز على ستاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل في لقاء الإياب.

ونعرض لكم في التقرير التالي سيناريوهات تأهل الأهلي لنهائي الدوري الأفريقي:

احتمالات تأهل الأهلي لنصف نهائي الدوري الأفريقي

وهناك ثلاثة احتمالات لـ تأهل الأهلي لنهائي الدوري الأفريقي وهم كالتالي:"

تحقيق الفوز بهدف نظيف على صن داونز في القاهرة ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.

تحقيق الفوز بأي نتيجة شرط أن تكون بفارق أكثر من هدف.

في حالة استقبال الأهلي هدفا أو أكثر من صن داونز في القاهرة سيحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للصعود

الخسارة السابعة لكولر مع الأهلى

وتعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي هى الخسارة رقم 7 لكولر خلال ال69 مباراة التى قاد فيها الأهلى بجميع البطولات.

هزائم كولر مع الأهلى فى جميع البطولات

1-الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

2- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

3- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

5- الأهلي 0-3 بيراميدز الجولة الثامنة والعشرين بالدوري

6- الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي 2023

7- الأهلى 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى

69 مباراة لكولر مع الأهلي

وقاد كولر الأهلي في 69 مباراة حيث فاز في 49 مباراة وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 7 مباريات بواقع 36 مباراة بالدوري الممتاز، و16 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، و7 مباريات في بطولة كأس مصر و4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي وثلاث مباريات في الدوري الأفريقى.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 132 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري المصري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري المصري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري المصري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري.

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري.

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري.

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023.

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

44- الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري.

45- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري.

46- الأهلي 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

47- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

48- الأهلي 3-0 حرس الحدود الجولة السادسة عشر بالدوري.

49- الأهلي 1-0 منتخب السويس دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

50- الأهلي 3-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثين بالدوري.

51- الأهلى 0 - 0 فيوتشر الجولة الرابعة والعشرين بالدوري

52- الأهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الثامنة عشرة بالدوري

53- الأهلى 2-0 الاتحاد السكندري الجولة الحادية والعشرين بالدوري

54- الأهلى 4-1 الزمالك الجولة الحادية والثلاثين بالدوري

55- الأهلي 4-1 المقاولون العرب الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري

56- الأهلى 1-1 حرس الحدود الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري.

57- الأهلي 0-3 بيراميدز الجولة الثامنة والعشرين بالدوري

58- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثلاثين بالدوري

59- الأهلي 2-0 الداخلية دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

60- الأهلي 2-1 المصري البورسعيدي دور الـ 8 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

61- الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي 2023

62- الأهلى 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري موسم 2023-2024

63- الأهلى 3-0 سان جورج الإثيوبي ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

64- الأهلى 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

65- الأهلى 3-0 إنبى نصف نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023

66- الأهلى 3-1 الأسماعيلى الجولة الثالثة بالدوري موسم 2023-2024

67- الاهلي 2-2 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقى

68 الأهلى 1-1 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقى

69 الأهلى 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي