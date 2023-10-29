أصوات صاخبة ومكاسب بالملايين، تفاصيل صادمة عن حفل طلاب مدرسة دولية بالمنصورية

استمعت نيابة شمال الجيزة لعدد من شهود العيان على واقعة حفل المنصورية، وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وكشف شهود العيان أن مالك الفيلا المقام فيها الحفل معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وأن الأهالي متضررون من الأصوات الصاخبة التي تستمر لوقت متأخر من الليل وطالما اشتكوا لصاحب الفيلا من ذلك، ولكنه لم يستجب لهم.

وفي يوم الواقعة، وأثناء تنظيم حفلة داخل الفيلا لمجموعة من الشباب، تعرض لهم عدد من الأهالي أثناء مغادرتهم الحفل، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت بمشاجرة بين الطرفين.

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تحقيقات صادمة حول تفاصيل تنظيم الحفلة

وكشفت التحقيقات تفاصيل صادمة عن الواقعة وأن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهزته.

حبس وإخلاء سبيل المتهمين في حفل المنصورية

وأمرت نيابة الجيزة حبس 12 متهما بتهمة التعدي على مرتادي الحفل.



كما قررت إخلاء سبيل اثنين من الطلبة شاركا في تنظيم حفلة المنصورية، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل صاحب الفيلا بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، واثنين من الطلاب الداعين لـ حفل المنصورية بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، وكذا اثنين من أصحاب الشركة المنظمة لحفلة المنصورية بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، واثنين من ناشري مقاطع الفيديوهات.