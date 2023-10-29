محمد محمود عبد العزيز بعد عزاء خاله: لولا الشدائد ما عرفنا معادن الناس

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة شكر لمن حرص على تعزيته في خاله الراحل، الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي.

الفنان محمد محمود عبد العزيز

وكتب محمد محمود عبد العزيز قائلا: "لولا الشدائد ما عرفنا معادن الناس.. أحب أن أتوجه بخالص الشكر لكل من قدم واجب العزاء وواسانا في مصابنا بوفاة خالى العزيز ناجي زويد، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، سواء بوصوله لمكان العزاء أو بالاتصال أو حتى برسالة، وأسأل الله العلي القدير أن لا يريكم مكروه بأنفسكم ولا في من تحبون".



Advertisements

وفاة خال محمد محمود عبد العزيز

وأُقيم مساء أمس السبت، عزاء خال محمد محمود عبد العزيز، في مسجد الشرطة، حيث حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء، وحضر أيضا كل من الفنان إيهاب توفيق، الفنان إيهاب فهمي، والفنان عزوز عادل.



وكان محمد محمود عبد العزيز أعلن وفاة خاله عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلا: “خالي العزيز ناجي زويد في ذمة الله.. مع السلامة يا خال.. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون”.