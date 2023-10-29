حملات لتنظيف النيل وأخرى لمواجهة حرائق قش الأرز.. أسبوع بيئي مكثف للحد من تلوث المياه والهواء في القاهرة الكبرى

كثفت وزارة البيئة خلال الأسبوع الماضي العديد من أنشطة مكافحة تلوث الهواء والماء، فقامت حملات تنظيف لنهر النيل، وجولات ميدانية لمتابعة سير العمل اليومي بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، بالإضافة إلى شن حملات لرصد عوادم المركبات المخالفة على الطرق بالكمائن الثابتة والمتحركة بإقليم القاهرة الكبرى، وغيرها من الأنشطة.



حملة تنظيف لنهر النيل بمنطقة المنيل وكوبري عباس بمحافظة القاهرة



شاركت وزارة البيئة فى حملة تنظيف لنهر النيل من المخلفات بمنطقة المنيل وكوبري عباس بمحافظة القاهرة، والتى تم تنفيذها تحت رعاية وزارة البيئة، وبالتعاون مع نوادي الليونز العالمية، بمشاركة ممثلين من 50 دولة وبلغ عددهم 160 من قيادات الليونز وعائلتهم من مختلف الجنسيات.وقد تضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ندوة توعوية عن الحد من استخدام البلاستيك، وتعزيز الوعي بالأثر السلبي لاستخدام البلاستيك على البيئة.

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متابعة سير العمل اليومي بمحاور منظومة قش الأرز



وواصلت قيادات وزارة البيئة جولاتها اليومية الميدانية بالمرور على محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، وذلك لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات، حيث قام الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة،يرافقه مدير فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية وممثلي وزارة الزراعة ومديري الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية بتفقد محاور المنظومة بمركزى بلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، والتى يتم متابعتها بشكل دورى نظرا لارتفاع حجم الحصاد الأرز بها، حيث تم تفقد عدد من القرى بتلك المركزين وتشمل ( ميت ربيعه -اولاد سيف-بردين-الغار-بيرلى-غزاله-صفط -الطاهرة -الشوبك ) وتم رصد عدد من الحرائق بهذه القرى، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة عليها بمساعدة فريق الحماية المدنية،واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين.

كما قام ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بالمرور على مواقع تجميع وكبس قش الأرز بميت غمر والمنصورة وأجا والسنبلاوين بنطاق محافظة الدقهلية، كما تفقد مصانع تدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بسندوب والسنبلاوين بالدقهلية، والاطمئنان على توجيه المرفوضات مباشرة لمدفن قلابشو ومعالجة وتدوير المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا وصحيًا، إضافة إلى المرور على طريق السنبلاوين الزقازيق والسيطرة علي الحرائق التي تم رصدها على طول الطريق وتحرير محاضر للمخالفين.

وقام الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بالوزارة بالمرور الميداني على الطريق الدائرى بنطاق القاهرة الكبرى مرورًا بمدينة السلام ومركز أبو زعبل ومنطقة العكرشة، حيث تم التعامل مع انبعاثات عدد من المخلفات الصلبة والسيطرة عليها بالإطفاء من خلال لودر.كما تم إيقاف عمل مسبك ألومنيوم، فضلًا عن إطفاء مصنع تجهيز فحم حجري.



جولات مرور ميدانية لرصد أية حرائق لقش الأرز



وفي نفس السياق قام الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة بمواصلة الجولات اليومية الميدانية بالمرور على محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، حيث قام ابو سنه متابعة محاور عمل منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية، بمدن ومراكز الزقازيق وبلبيس والسنبلاوين وتفقد خلالها مواقع تجميع وأعمال جمع وكبس قش الأرز لعدد من المتعهدين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقام الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة بجولة مرور فى نطاق محافظتي الغربية والقليوبية لتفقد منظومة جمع المتبقيات الزراعية بهما، كما تم المرور على قرى ميت سودان وسيرباي بمركز طنطا بالغربية، كما قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية برفقة المحاور المختصة بوزارة البيئة وممثلي الجهات المعنية بجولة تم خلالها المرور على عدد من محاور المنظومة بنطاق محافظتي القليوبية (بنها الحر) والدقهلية بقريتي هلا وميت عز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما تم الاستعانة بأحد المساجد الكبيرة بقرية هلا بميت غمر للتنبيه عبر طريق مكبرات الصوت بعدم الحرق.

كما قام المهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولة مرور ميداني فى نطاق محافظة البحيرة مرورًا بمحافظة الغربية لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات، مشيرًا إلى رصد حرق مخلفات زراعية بمدينة كفر الزيات بالغربية. وايضا المرور على قرى مراكز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



شن حملات لرصد عوادم المركبات المخالفة على الطرق بالكمائن الثابتة والمتحركة بإقليم القاهرة الكبرى



على جانب آخر، شن المركز الفني لعادم المركبات التابع لوزارة البيئة، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر عدة حملات لفحص عادم المركبات على الطرق بالكمائن الثابتة والمتحركة لرصد السيارات المخالفة بإقليم القاهرة الكبرى بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حيث يتم تنفيذ (4) حملات يوميا لفحص عادم المركبات على الطرق بالأكمنة داخل إقليم القاهرة الكبرى وبالطرق السريعة والصحراوية، وقد أسفرت الحملات حتى الآن عن فحص ما يقرب من (٦٧٢٤) مركبة بنزين وسولار، إجتاز الفحص منها (٥١٣٢) ولم يجتاز الفحص (١٥٩٢) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتخللت حملات الفحص حملات توعية وتوزيع ملصقات للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بأخطار عوادم المركبات وضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة وصحةالمواطنين، بالإضافة الى الانتهاء من إجراءات التصالح مع (٥٧٤) قائد مركبة والتأكد من مطابقتها لقانون البيئة.

كما تم فحص أوتوبيسات جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة طبقا للخطة الزمنية المعدة لذلك مسبقا، حيث تم فحص ( ٥١٧ ) أوتوبيسا، وتبين مخالفة (١٨٨) أوتوبيسا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم البيئية وإعادة الفحص مرة أخرى لتتوافق مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

تنفيذ الخطة المتكاملة للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة



وواصلت قيادات وزارة البيئة تواصل جولاتها اليومية الميدانية بالمرور على محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، حيث قامت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، بالمرور على محاور المنظومة بمحافظة الشرقية، تم خلال الجولة تفقد مواقع تجميع قش الأرز، ورصد كيفية التعامل السليم مع قش الأرز من خلال جمعه وفرمه وكبسه ثم بيعه للمعالف والمزارع داخل الجمهورية، منوهة بأن وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم اللازم والتسهيل على المتعهد لتأجير معدات من جهاز شئون البيئة.

كما استكملت الدكتورة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة، ومديرى الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، تفقد محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظتي الدقهلية والشرقية وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات،والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة، تضمنت الجولة المرور على محاور طريق الزقازيق، وميت غمر، ومنيا القمح، وديرب نجم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.