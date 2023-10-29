الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أستون فيلا يفوز على لوتون تاون 1/3 في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

حقق فريق أستون فيلا الفوز على ضيفه لوتون تاون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

سجل أهداف أستون فيلا في شباك لوتون تاون، جون ماكجين في الدقيقة 17 وموسى ديابي في الدقيقة 49 وتوم لوكيير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

بينما سجل مارتينيز هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 لصالح لوتون تاون.

تشكيل أستون فيلا ضد لوتون تاون

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش- كونسا- باو- لوكاس دينى.

خط الوسط: جون ماكيجين- أبو بكر كامارا- دوجلاس لويز.

Advertisements

خط الهجوم: زانيولو- موسى ديابي- واتكينز.

وضمت قائمة البدلاء: أولسن- دييجو كارلوس- تيلمانس- تراوري- شامبرس- لينجليت- بايلي- ديندونكر- اورجيبنام.

تشكيل لوتون تاون أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: كامنسكى.

خط الدفاع: كابورى- اوشو- لوكير- مينجى.

خط الوسط: داووتي- ناكامبا- باركلى- براون.

خط الهجوم: موريس- أوجبينى.

وضمت قائمة البدلاء: كروول- وودرو- اديبايو- شونج- مابانزو- جيليس -تاونسيند- جونسون- لوكر.

جوتا يعادل رقم رونالدو في الدوري الإنجليزي

أحرز البرتغالي ديوجو جوتا، نجم ليفربول، الهدف الأول لفريقه في مرمى نوتنجهام فورست، ليعادل بذلك رقم مميز للأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق.

ويستقبل ليفربول حاليًا نظيره نوتنجهام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وجاء هدف جوتا، في الدقيقة 31 من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني، في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 0/2.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن جوتا أصبح ثاني لاعب برتغالي في التاريخ، يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، بعد كريستيانو رونالدو.

وانضم جوتا لصفوف ليفربول، قادمًا من وولفرهامبتون، في صيف 2020.

وخاض جوتا من وقتها، 125 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 47 هدفًا وصنع 17 آخرين.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أستون فيلا لوتون تاون الدوري الانجليزي البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

جوتا يعادل رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

ديربي مانشستر، التشكيل الرسمي لمباراة السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

جماهير ليفربول ترفع أعلام فلسطين في لقاء نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

الدحيل القطري يضم كوتينيو رسميا من أستون فيلا

الأكثر قراءة

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

فريدة النقاش: انحياز الدول الكبرى وأمريكا لإسرائيل موقف معروف

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية