أستون فيلا يفوز على لوتون تاون 1/3 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا الفوز على ضيفه لوتون تاون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل أهداف أستون فيلا في شباك لوتون تاون، جون ماكجين في الدقيقة 17 وموسى ديابي في الدقيقة 49 وتوم لوكيير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

بينما سجل مارتينيز هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 لصالح لوتون تاون.

تشكيل أستون فيلا ضد لوتون تاون

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش- كونسا- باو- لوكاس دينى.

خط الوسط: جون ماكيجين- أبو بكر كامارا- دوجلاس لويز.

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خط الهجوم: زانيولو- موسى ديابي- واتكينز.

وضمت قائمة البدلاء: أولسن- دييجو كارلوس- تيلمانس- تراوري- شامبرس- لينجليت- بايلي- ديندونكر- اورجيبنام.

تشكيل لوتون تاون أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: كامنسكى.

خط الدفاع: كابورى- اوشو- لوكير- مينجى.

خط الوسط: داووتي- ناكامبا- باركلى- براون.

خط الهجوم: موريس- أوجبينى.

وضمت قائمة البدلاء: كروول- وودرو- اديبايو- شونج- مابانزو- جيليس -تاونسيند- جونسون- لوكر.

جوتا يعادل رقم رونالدو في الدوري الإنجليزي

أحرز البرتغالي ديوجو جوتا، نجم ليفربول، الهدف الأول لفريقه في مرمى نوتنجهام فورست، ليعادل بذلك رقم مميز للأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق.

ويستقبل ليفربول حاليًا نظيره نوتنجهام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وجاء هدف جوتا، في الدقيقة 31 من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني، في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 0/2.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن جوتا أصبح ثاني لاعب برتغالي في التاريخ، يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، بعد كريستيانو رونالدو.

وانضم جوتا لصفوف ليفربول، قادمًا من وولفرهامبتون، في صيف 2020.

وخاض جوتا من وقتها، 125 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 47 هدفًا وصنع 17 آخرين.