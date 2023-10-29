الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رياضة

صن داونز يهز شباك الأهلي للمرة السادسة على التوالي

صن داونز والأهلي،
صن داونز والأهلي، فيتو

فاز فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على ضيفه الأهلي بهدف دون رد، اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

سجل الهدف اللاعب الواعد تابيلو ماسيكو صاحب الـ20 عاما، من تسديدة سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

وكتب هدف ماسيكو رقمًا سلبيًا للنادي الأهلي أمام صن داونز، بعدما فشل الفريق الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويعود آخر لقاء بين الفريقين لم تهتز خلاله شباك الأهلي، إلى يوم 15 مايو 2021 حين فاز الفريق المصري على ملعبه بنتيجة 2-0.

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واستقبلت شباك محمد الشناوي أهدافا للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تلقى هدفا من الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، ثم سجل سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا في مرمى الفريق الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

تشكيل صن داونز أمام الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي كالتالي:  

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا.

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل.

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.

 


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الأهلي صن داونز الدوري الإفريقي محمد الشناوي ماسيكو

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