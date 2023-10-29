الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

موقف القانون الدولي من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.. خبيرة قانون جنائي تجيب (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت خبيرة القانون الجنائي ديالا شحاتة أنه بموجب القوانين الدولية تعتبر إسرائيل دولة احتلال تنفذ وتستمر في تنفيذ أطول احتلال في تاريخ الحضارات البشرية، مشيرة إلى أن ما يحدث في الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية لا يمكن فصله عن تاريخ طويل من الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي للقوانين الدولية،من إطلاق النار والإبادة الجماعية والعدوان الذي ينفذه النظام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتابعت خبيرة القانون الجنائي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن عام 2004 صدر قرار لمحكمة العدل الدولية جرمت فيه إجراءات الاستيطان ونظام الفصل العنصري الذي يرتكبه الإسرائيليون بحق الفلسطينيين، وثمة قرارات عدة أيضا صدرت عن مجلس الأمن على مر السنوات، ومنها ما ألزم الدولة الإسرائيلية بوقف الانتهاكات التي ترتكبها ضد الدولة الفلسطينية.

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وأوضحت شحاتة أيضا أن القانون الدولي جرم استخدام الأسلحة الكيماوية التي تسبب زهق للأرواح بشكل عام في مكان مأهول للسكان واعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أن إدانة اسرائيل لارتكابها أسوأ الجرائم الإنسانية والدولية هو أمر محسوم بالنسبة للقانون الدولي نظريا وفعليا.

آلية تنفيذ القانون الدولي 

وتابعت خبيرة القانون الجنائي والدولي أن هناك تحقيقات تم فتحها منذ ثلاث سنوات بشأن الانتهاكات التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في فلسطين، لكن المدعي العام لم يحدد عقوبات بعينها إلى الأفراد المسئولين عن هذه الانتهاكات.

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الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية تنفيذ القانون قوانين الدول نظام الفصل العنصري

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