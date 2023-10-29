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محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع البحري،
ميناء نويبع البحري، فيتو

أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء نظرًا لسوء الأحوال الجومائية.

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية 

 

واعلنت الهيئة ان شدة الرياح بلغت 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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كما تشهد مناطق سانت كاترين سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول في وادي سعال.

 

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