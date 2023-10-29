جوتا يعادل رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

أحرز البرتغالي ديوجو جوتا، نجم ليفربول، الهدف الأول لفريقه في مرمى نوتنجهام فورست، ليعادل بذلك رقم مميز للأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق.

ويستقبل ليفربول حاليًا نظيره نوتنجهام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وجاء هدف جوتا، في الدقيقة 31 من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني، في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 0/2.

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وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن جوتا أصبح ثاني لاعب برتغالي في التاريخ، يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، بعد كريستيانو رونالدو.

وانضم جوتا لصفوف ليفربول، قادمًا من وولفرهامبتون، في صيف 2020.

وخاض جوتا من وقتها، 125 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 47 هدفًا وصنع 17 آخرين.

جماهير ليفربول ترفع أعلام فلسطين

حرصت جماهير ليفربول على دعم فلسطين خلال مباراة فريقهم أمام نظيره نوتنجهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقامت بعض جماهير ليفربول برفع أعلام دولة فلسطين في مدرجات ملعب انفيلد دعما للقضية الفلسطينية ونظرا لما تمر به البلاد في الوقت الراهن.