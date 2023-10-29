الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية: مصر تلعب دورا محوريا في القضية

معبر رفح الدولي ,فيتو
معبر رفح الدولي ,فيتو

 أكدت الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للتوقف على القصف العنيف على القطاع فورًا، وتسريع نقل الجرحى، لإنقاذ غزة من كارثة إنسانية وإبادة جماعية.

ووجهت الحركة الوطنية والإسلامية التحية للشعب الفلسطيني في البيان الصادر عنها، مؤكدة على دعمها للمقاومة الفلسطينية التي تدير معركة طوفان الأقصى في يومها الثالث والعشرين.

وأشارت الى أن هذه المعارك تأتي ردًا على ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من مجازر تجاه المدنيين والأطفال الموجودين في قطاع غزة وانتهاكا للقانون الدولي.

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و كانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت اليوم الأحد، بدخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، بعد الانتهاء من الإجراءات.

مساعي مصرية لوقف إطلاق النار في غزة 

 وفي السياق ذاته كشفت مصادر رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية، عن  اتصالات مصرية مكثفة من  كافة الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدا الإثنين؛ لبحث الأوضاع في قطاع غزة في ضوء العمليات البرية والتصعيد الإسرائيلي بالقطاع.

هدنة إنسانية في غزة 

من جانبها، كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت مشروع القانون العربي، الذي يدعو لوقف إطلاق النار فورا في غزة، وبدء هدنة إنسانية لضمان دخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس.

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القاهرة الإخبارية: دخول 33 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر رفح

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طائرة مساعدات فرنسية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

ويأتي ذلك على الرغم من فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع يدعو لوقف إطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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