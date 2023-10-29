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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تصدر 3 دواوين من قصيدة النثر، تعرف عليها

ديوان غياب حر، فيتو
ديوان غياب حر، فيتو

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ثلاثة دواوين من قصيدة النثر، للشعراء عاطف عبد العزيز، ونجاة علي، وأسامة جاد.

ديوان غياب حر 


وجاء الديوان الأول لـ عاطف عبد العزيز بعنوان «غياب حر»، والذي ضم مجموعة من القصائد من بينها: «الكتانة، في مديح القسوة، جنة المطاريد، وليس بالقرب منادير، صباح الخير يا إسكندرية، أيام اللالا، النعام، الليل، رائحة الحليب، تحت ظل دموي، عادة سرية، خليط، حديث صامت في المدينة الضاجة».

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ديوان الوقت خارج الوحدة


أما الديوان الثاني «الوقت خارج الوحدة» لـ نجاة علي، ويضم مجموعة قصائد منها: «البحارة، البعيد، هيلين، الغريب، مرآة، بنيامين، دانيال، تلك الموسيقى التي تتسل كالضوء، القدم التي خدشتها عيونكم» وغيرها.

ديوان راكب في المقعد المكسور 

 

والديوان الثالث «راكب في المقعد المكسور» لـ «أسامة جاد»، ويضم مجموعة من القصائد من بينها: «ذعر، صمت الحملان، ماء حزين، كأس، لأجل أن تنام في هدوء، عندما استيقظ البحر، يلم خطواته ويرميها في البحر، أشياء غريبة تحدث أحيانا، عندك بحرية يا ريس، غرق، هواء فزعان، عن شجرة، نوة، من أغاني الماء، صخب، فيزياء، شهوة، قسوة، ألفة» وغيرها من القصائد.

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ديوان غياب حر هيئة الكتاب الهيئة العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين ديوان الوقت خارج الوحدة

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