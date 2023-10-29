الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ميساء عبد الهادي، لائحة اتهام إسرائيلية وسحب جنسية لممثلة عبرت عن دعمها للقضية الفلسطينية

ميساء عبد الهادي،
ميساء عبد الهادي، فيتو

قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي،  لائحة إتهام  ضد الفنانة الفلسطينية من عرب 48، ميساء عبد الهادي، يتهمها بالتحريض على الإرهاب بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الإقامة الجبرية للفنانة الفلسطينية التي دعمت عملية طوفان الأقصى

وكشفت القناة “13” الإسرائيلية، أن الفنانة ميساء عبد الهادي بعد أن تم اعتقالها على خلفية منشورات نشرتها وأعربت فيها عن دعمها لعملية طوفان الأقصى، تم إطلاق سراحها.

وكانت  ميساء عبد الهادي، لعبت دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الإسرائيلية ووضعت مؤخرا قيد الإقامة الجبرية، لكن الشرطة الإسرائيلية واصلت التحقيق، وهذا الصباح النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضدها.

وأوضحت القناة، أن لائحة اتهام قُدمت اليوم، ضد الممثلة ومؤثرة الشبكات في المجتمع العربي، ميساء عبد الهادي، بتهمة التحريض على الإرهاب، ووجهت لها ثلاث تهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، وجريمتين للتحريض على الإرهاب، بسبب تعاطفها مع المقاومة الفلسطينية.

وبينت القناة، أن التهم جاءت بعد أن قامت بتحميل منشورات أشادت فيها بعملية طوفان الأقصى التى أطلقتها كتائب القسام 7 أكتوبر، بما في ذلك صورة لجرار خرج غزة ليهدم السياج الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل والقطاع، وكتبت "دعونا نذهب على طريقة برلين". 

وكانت قد اعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي الممثلة ميساء عبد الهادي، بعد أن أعربت عن دعمها للمقاومة الفلسطينية، وتم تمديد اعتقالها لمدة يومين. 

بن غفير يحتفل بتقديم لائحة اتهام ضد ميساء عبد الهادي

 

وهاجم وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفيرالفنانة ميساء عبد الهادي قائلًا: “تهانينا لضباط الشرطة في لواء الشمال على التحقيق المضني الذي أدى إلى تقديم لائحة اتهام هذا الصباح ضد الممثلة والمؤثرة على الإنترنت ميساء عبد الهادي، رغم إطلاق سراحها الأسبوع الماضي من قبل القاضي عرفات طه، وهذه رسالة واضحة لكل المحرضين على الشبكة وداعمي المقاومة، شرطة إسرائيل لن تطلق سراحكم حتى تتم محاسبتكم”.

محاولة لسحب جنسية ميساء عبد الهادي

كما وجه وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل رسالة إلى المدير العام لسلطة السكان والهجرة إيال سيسو يطلب فيها التحقيق الفوري لحرمان الممثلة الفلسطينية من عرب 48 من الجنسية الإسرائيلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المواطنة.

ولعبت ميساء، أدوارا مؤثرة  في مسلسل "30 شيكل في الساعة" و"غفوة" وكذلك في "ماتيم لحظة" حيث لعبت البطولة إلى جانب الممثل الإسرائيلي عوفر شيختر.

txt

نازحون ومسرحون، ماذا فعلت عملية طوفان الأقصى في المجتمع الإسرائيلي

txt

طوفان الأقصى تفكك إسرائيل من الداخل، صراع بين نتنياهو والمخابرات حول المسؤولية عن هجوم القسام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ميساء عبد الهادي الفنانة الفلسطينية عرب 48 الفنانة ميساء عبد الهادي التحريض على الإرهاب

مواد متعلقة

نازحون ومسرحون، ماذا فعلت عملية طوفان الأقصى في المجتمع الإسرائيلي

طوفان الأقصى تفكك إسرائيل من الداخل، صراع بين نتنياهو والمخابرات حول المسؤولية عن هجوم القسام

جيش الاحتلال يعلق على تغريدة نتنياهو التي تتهم الأجهزة الأمنية بالفشل في عملية طوفان الأقصى

بني جانتس يهاجم نتنياهو بسبب تحميله المخابرات مسؤولية طوفان الأقصى

معلومات عن القواعد العسكرية الإسرائيلية التي استهدفتها المقاومة منذ طوفان الأقصى

تفاصيل جديدة عن الإنذار الذي تلقاه جيش الاحتلال قبل عملية طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

فريدة النقاش: انحياز الدول الكبرى وأمريكا لإسرائيل موقف معروف

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

منها الصداع وألم الصدر، أعراض الأنيميا

اختبارات المتقدمين لوظيفة مهندسين بوزارة الري، وهذه الأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية