ميساء عبد الهادي، لائحة اتهام إسرائيلية وسحب جنسية لممثلة عبرت عن دعمها للقضية الفلسطينية

قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، لائحة إتهام ضد الفنانة الفلسطينية من عرب 48، ميساء عبد الهادي، يتهمها بالتحريض على الإرهاب بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الإقامة الجبرية للفنانة الفلسطينية التي دعمت عملية طوفان الأقصى

وكشفت القناة “13” الإسرائيلية، أن الفنانة ميساء عبد الهادي بعد أن تم اعتقالها على خلفية منشورات نشرتها وأعربت فيها عن دعمها لعملية طوفان الأقصى، تم إطلاق سراحها.

وكانت ميساء عبد الهادي، لعبت دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الإسرائيلية ووضعت مؤخرا قيد الإقامة الجبرية، لكن الشرطة الإسرائيلية واصلت التحقيق، وهذا الصباح النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضدها.

وأوضحت القناة، أن لائحة اتهام قُدمت اليوم، ضد الممثلة ومؤثرة الشبكات في المجتمع العربي، ميساء عبد الهادي، بتهمة التحريض على الإرهاب، ووجهت لها ثلاث تهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، وجريمتين للتحريض على الإرهاب، بسبب تعاطفها مع المقاومة الفلسطينية.

وبينت القناة، أن التهم جاءت بعد أن قامت بتحميل منشورات أشادت فيها بعملية طوفان الأقصى التى أطلقتها كتائب القسام 7 أكتوبر، بما في ذلك صورة لجرار خرج غزة ليهدم السياج الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل والقطاع، وكتبت "دعونا نذهب على طريقة برلين".

وكانت قد اعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي الممثلة ميساء عبد الهادي، بعد أن أعربت عن دعمها للمقاومة الفلسطينية، وتم تمديد اعتقالها لمدة يومين.

بن غفير يحتفل بتقديم لائحة اتهام ضد ميساء عبد الهادي

وهاجم وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفيرالفنانة ميساء عبد الهادي قائلًا: “تهانينا لضباط الشرطة في لواء الشمال على التحقيق المضني الذي أدى إلى تقديم لائحة اتهام هذا الصباح ضد الممثلة والمؤثرة على الإنترنت ميساء عبد الهادي، رغم إطلاق سراحها الأسبوع الماضي من قبل القاضي عرفات طه، وهذه رسالة واضحة لكل المحرضين على الشبكة وداعمي المقاومة، شرطة إسرائيل لن تطلق سراحكم حتى تتم محاسبتكم”.

محاولة لسحب جنسية ميساء عبد الهادي

كما وجه وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل رسالة إلى المدير العام لسلطة السكان والهجرة إيال سيسو يطلب فيها التحقيق الفوري لحرمان الممثلة الفلسطينية من عرب 48 من الجنسية الإسرائيلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المواطنة.

ولعبت ميساء، أدوارا مؤثرة في مسلسل "30 شيكل في الساعة" و"غفوة" وكذلك في "ماتيم لحظة" حيث لعبت البطولة إلى جانب الممثل الإسرائيلي عوفر شيختر.