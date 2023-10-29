الإثنين 30 أكتوبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه مساء اليوم الأحد 29-10-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

ارتفع سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 أمام الجنيه المصري.

وبلغ سعر الشراء لليورو 32.56 جنيه، والبيع 32.71 جنيه، فيما شهد الجنيه المصري استقرارا ملحوظا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية، وفقا للتحديث الأخير الوار عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، فيتو 

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء  اليوم الأحد 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.22 جنيه للشراء، و37.38 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.29 جنيه للشراء، و34.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.51 جنيه للشراء، و20.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.71 جنيه للشراء، و82.09 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.44 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع. 

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البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة

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مدبولي يطالب البنك الدولي بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمة العالمية

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.64 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

 

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